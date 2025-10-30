Kiinalainen Transsion on noussut maailman neljänneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi, kertoo tuore Omdian tutkimus. Yhtiön toimitukset kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 12 prosenttia vuoden takaisesta, vaikka monet perinteiset valmistajat kamppailevat heikon kysynnän ja kustannuspaineiden kanssa.
Transsion tunnetaan edullisista Tecno-, Infinix- ja itel-puhelinmerkeistään, jotka on suunnattu erityisesti Afrikan, Lähi-idän ja Etelä-Aasian kuluttajille. Yhtiön vahvuus perustuu tuotteisiin, jotka on räätälöity paikallisiin olosuhteisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi usean SIM-kortin tuki, pitkä akunkesto ja kamerat, jotka toistavat paremmin tummempia ihonsävyjä, ovat tehneet siitä alueiden suosikin.
Omdian mukaan Transsionin nousu auttoi koko älypuhelinmarkkinaa takaisin kasvuun. Maailmanlaajuiset toimitukset kasvoivat heinä–syyskuussa kolme prosenttia 320,1 miljoonaan laitteeseen, mikä on ensimmäinen selkeä kasvu pitkään aikaan. Markkinoita vetivät kehittyvien maiden kuluttajat, kun taas Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa toimitukset vähenivät.
Markkinajohtajana säilytti Samsung, jonka osuus oli 19 prosenttia ja toimitukset kasvoivat kuusi prosenttia. Apple piti kakkossijansa 56,5 miljoonan laitetoimituksella ja neljän prosentin kasvulla. Xiaomi oli kolmantena, mutta sen kasvu jäi yhden prosentin tasolle. Viidenneksi sijoittunut vivo vahvisti asemiaan Intiassa ja Afrikassa.
Omdian tutkimuspäällikön Jusy Hongin mukaan kasvu keskittyy nyt markkinoiden ääripäihin eli sekä halvimpiin että kalleimpiin laitteisiin. Keskiluokan puhelinten kysyntä on pysynyt vaisuna, ja komponenttipulat sekä kustannusten nousu voivat lähikuukausina nostaa hintoja erityisesti edullisemmissa segmenteissä.
Transsionin nousu kuvastaa myös laajempaa muutosta teknologiamarkkinoilla: kasvu siirtyy yhä selvemmin kehittyviin maihin, joissa miljoonat kuluttajat hankkivat ensimmäisen älypuhelimensa.