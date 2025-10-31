Tarkka ajastus ja salaus integroitiin optiseen ohjaimeen

Microchip on tuonut markkinoille ensimmäiset optiset Ethernet PHY -ohjainpiirit, joissa on suoraan integroitu tarkka ajanmääritys (PTP) ja laitetason salaus (MACsec). Ratkaisu mahdollistaa alle nanosekunnin arkkuuden verkon aikasynkronoinnissa sekä laitetasolla toteutetun liikenteen suojauksen ilman erillisiä komponentteja tai ohjelmistopinoja.

Uudet lähetinvastaanottimet tuovat ensimmäistä kertaa IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) -aikasykronoinnin ja MACsec (IEEE 802.1AE) -salauksen suoraan optiseen ohjainpiiriin. Tämä tekee optisista verkoista aiempaa deterministisempiä ja turvallisempia, mikä on erityisen tärkeää teollisuuden, automaation ja tietoturvakriittisten sovellusten kannalta.

Piirit tukevat 1–25 Gbps Ethernet-nopeuksia ja jopa 10 kilometrin linkkipituuksia yhden aallonpituuden kuiduissa. PTP- ja MACsec-toiminnot on integroitu sirutasolle, jolloin suunnittelijat voivat lisätä ajanmäärityksen tai salauksen olemassa oleviin järjestelmiin ilman kokonaisvaltaista uudelleenarkkitehtuuria.

Uutuuspiirit – kuten LAN802x ja LAN804x – tarjoavat valinnaisesti PTP:n, MACsecin tai molemmat, ja niitä on saatavana dual- ja quad-port -versioina. Näin Microchip laajentaa Ethernet-tuoteperhettään kattamaan nyt myös optiset 25 Gbps ratkaisut kuparipohjaisten vaihtoehtojen rinnalle.

Lisätietoja täällä.