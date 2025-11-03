Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä jälleen varovaiseen kasvuun. DMASS Europen tuoreimpien lukujen mukaan alan kokonaismyynti nousi +4,1 prosenttia ja oli yhteensä 3,8 miljardia euroa. Kasvu näkyi myös Pohjoismaissa, joissa markkina vahvistui useilla tuoteryhmillä erityisesti teollisuuden ja elektroniikan viennin piristymisen myötä.
Puolijohteiden jakelu kasvoi Euroopassa 0,8 prosenttia ja oli 2,27 miljardia euroa. Alueellisesti kehitys oli epätasaista: Turkki (+27,4 %) ja Benelux-maat (+10,3 %) vetivät voimakkaasti, kun taas Itä-Euroopassa (–2,6 %) ja Isossa-Britanniassa (–1,9 %) nähtiin laskua.
Pohjoismaissa puolijohteiden kysyntä kasvoi erityisesti teollisuusautomaatiossa ja sulautetuissa järjestelmissä, joissa tekoälyn ja elektroniikkalaitteiden integraatio vauhdittaa investointeja.
Tuotekategorioista annsorit ja toimilaitteet (+19,0 %) sekä muistit (+6,9 %) olivat selviä voittajia, kun taas teholaitteet (–10,3 %) ja MOS-mikrologiikka (–5,6 %) kärsivät kysynnän heikkenemisestä.
Liittimissä, passiivisissa ja sähkömekaanisissa komponenteissa (IP&E) kasvu oli selvästi ripeämpää eli +9,4 prosenttia. Kokonaismyynti koheni 1,53 miljardiin euroon. Erityisen kovaa vauhtia nähtiin Israelissa (+42,2 %) ja Turkissa (+33,2 %), mutta myös Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa kehitys jatkui vakaana.
Tuotekategorioista virtalähteet (+16,9 %), passiiviset komponentit (+8,5 %) ja elektromekaaniset osat (+8,9 %) olivat vahvassa vedossa. Myös AC/DC-muuntimet (+28,9 %) ja keraamiset kondensaattorit (+13,2 %) erottuivat positiivisesti.
DMASS Europen puheenjohtaja Hermann Reiter muistutti, että elpymisen taustalla on edelleen merkittäviä rakenteellisia haasteita. - Euroopan elektroniikkakomponenttimarkkina osoittaa jälleen elpymisen merkkejä, mutta riippuvuus ulkoisista teknologialähteistä ja toimitusketjujen haavoittuvuus pysyvät kriittisinä.
Reiterin mukaan geopoliittiset jännitteet, raaka-aineiden hintavaihtelut ja toimitusketjujen katkokset pitävät näkymät hauraana.