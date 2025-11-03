Eurooppalainen ja kansainvälinen yritysryhmä on saavuttanut merkittävän teknologisen läpimurron: maailman ensimmäinen 5G-Advanced (3GPP Release 19) NR-NTN -yhteys on onnistuneesti toteutettu Eutelsatin OneWeb LEO -satelliittien kautta.
Kokeilu toteutettiin Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tutkimuskeskuksessa ESTECissä Alankomaissa, ja siihen osallistuivat ESA, MediaTek, Eutelsat, Airbus, Sharp, ITRI ja Rohde & Schwarz. Testissä käytettiin 50 MHz:n kaistanleveyttä Ku-taajuusalueella ja saavutettiin onnistunut yhteyden vaihto satelliittien välillä ilman katkosta. Tätä kutsutaan termillä conditional handover.
Yhteys perustui MediaTekin NR-NTN -piirisarjaan, ITRI:n tukiasematekniikkaan ja Sharpin kehittämään litteään antenniin, jotka kommunikoivat OneWebin satelliittien kautta maassa sijaitsevaan 5G-verkkoon. Airbusin rakentamat satelliitit toimivat siten, että keilat seuraavat maanpintaa, joten yhteys käyttäjän ja satelliitin välillä pysyy vakaampana ja pidempään.
Koe on merkittävä askel kohti tulevaisuutta, jossa satelliitti- ja maanpäälliset 5G-verkot toimivat saumattomasti yhdessä, tarjoten yhteyksiä myös alueille, joilla ei ole perinteistä mobiiliverkkoinfrastruktuuria.
ESA:n David Phillips kuvasi saavutusta osoituksena eurooppalaisen yhteistyön voimasta. - Tämä askel kohti maanpäällisten ja ei-maanpäällisten verkkojen integraatiota osoittaa, miksi yhteistyö on välttämätöntä Euroopan kilpailukyvyn ja kasvun kannalta satelliittiviestinnän alalla.
Myös MediaTekin ja Eutelsatin edustajat korostivat, että 5G-Advanced NR-NTN -standardin käyttöönotto avaa tien globaalille, laajakaistaiselle yhteydelle, joka tukee tulevaisuuden älypuhelimia, ajoneuvoja ja esineiden internetiä (IoT).