Suomen ensimmäinen laajakaistatekniikka, ADSL, poistuu lopullisesti käytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä. Kupariverkkoon perustuva yhteysteknologia toi internetin suomalaisten koteihin 1990-luvun lopulla, mutta sen aika on nyt ohi.
Elisa ilmoitti tänään, että sen viimeiset ADSL-yhteydet suljetaan vuoden loppuun mennessä. ADSL toi nopean netin koteihin vuonna 1999 ja syrjäytti aikanaan hitaan puhelinmodeemin ja ISDN-yhteydet. Huippunopeudet, noin 20 megabittiä sekunnissa, riittivät aikanaan verkkoselailuun, pankkiasiointiin ja jopa varhaisiin verkkopeleihin.
Nykyajan tarpeet – etätyö, suoratoistopalvelut, älykodit ja pilvipalvelut – vaativat kuitenkin huomattavasti suurempaa kapasiteettia. 5G- ja valokuituyhteydet tarjoavat nyt jopa sata kertaa nopeammat yhteydet, useista sadoista megabiteistä aina 10 gigabittiin sekunnissa.
Elisa kertoo investoivansa voimakkaasti sekä 5G- että valokuituverkkoihin. Yhtiön valokuituverkko on Suomen kattavin ja saatavilla jo lähes miljoonaan kotitalouteen. 5G puolestaan kattaa yli 96 prosenttia suomalaisista.
Vaikka ADSL-yhteydet poistuvat, niiden merkitys suomalaisessa digihistoriassa on kiistaton. ADSL oli ensimmäinen askel kohti nykyistä verkkoyhteiskuntaa, jossa nopea internet on yhtä välttämätön kuin sähkö tai vesi.