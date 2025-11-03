DigiKey on kasvattanut tuotevalikoimaansa merkittävästi vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Yritys lisäsi järjestelmäänsä yli 585 000 uutta tuotetta ja 87 uutta toimittajaa, mikä nosti sen kokonaisvalikoiman laajuuden yli 17 miljoonaan tuotteeseen. Näistä yli 31 000 tuotetta on lisätty suoraan varastoon, ja ne ovat heti saatavilla saman päivän toimituksiin.
DigiKeyn strategiana on pitää laaja valikoima komponentteja heti varastossa, jotta suunnittelijat, insinöörit ja valmistajat voivat tilata prototyyppimääriä nopeasti ilman tehdastilausten odotusaikoja. Tämä jatkuva panostus varastotuotteisiin vahvistaa yhtiön asemaa johtavana elektroniikka- ja automaatiokomponenttien jakelijana.
Uusia toimittajia vuoden kolmannella neljänneksellä olivat muun muassa RealSense, joka tunnetaan syvyyskameroistaan ja konenäköjärjestelmistään, sekä MicroStrain by HBK, joka valmistaa inertiasensoreita ja langattomia mittausjärjestelmiä. DigiKeyn kautta on myös tullut saataville useita merkittäviä uusia tuotejulkaisuja, kuten Qorvo QPG6200 -sarjan IoT-piirit, Raspberry Pi 500+ sekä Siemensin SIRIUS 3RC7 -moduulit.
DigiKeyn varasto- ja tuotevalikoiman kasvu heijastaa yhtiön vastausta kasvavaan kysyntään etenkin robotiikan, sähköajoneuvojen ja autonomisten järjestelmien markkinoilla. - Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille entistä laajempi ja ajantasaisempi valikoima tuotteita eri teollisuudenaloille, sanoo DigiKeyn globaalista liiketoiminnan kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Mike Slater.