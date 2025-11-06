Cyber Security Nordic houkutteli ennätysmäärän kyberalan ammattilaisia Helsingin Messukeskukseen 4.–5. marraskuuta. Pohjoismaiden suurimpaan alan tapahtumaan osallistui yli 2600 kävijää, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös näytteilleasettajia oli ennätykselliset 75, ja tapahtuma myytiin loppuun.
Ohjelmassa pureuduttiin ajankohtaisiin teemoihin, kuten eurooppalaiseen kyberturvallisuusyhteistyöhön, kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen, tekoälyn vaikutuksiin sekä demokratian ja kyberpolitiikan rajapintoihin.
- Etsimme pohjoismaista kyberalan tapahtumaa ja osallistuimme Cyber Security Nordiciin ensimmäistä kertaa – olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme. Oli positiivinen yllätys, että paikalle saapui runsaasti myös julkisen sektorin ja puolustusteollisuuden edustajia, kertoo Jason Blais Mattermostilta.
Messukeskuksen Anssi Rajalan mukaan tapahtuma onnistui erityisen hyvin laajentaessaan osallistujajoukkoa. - Kyberturvallisuus otetaan tänä päivänä erittäin vakavasti ja toimiala kasvaa nopeasti. Onnistuimme ohjelmissa ja tavoitimme entistä laajemman yleisön, Rajala sanoo.
Tapahtumassa järjestettiin myös Pitch Finland Cybersecurity 2025 -kilpailu, jonka voitti SelfHack. Yritys palkittiin 10 000 eurolla Suomen Messusäätiön lahjoittamana.
Cyber Security Nordic järjestettiin yhteistyössä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) kanssa. Seuraavan kerran tapahtuma pidetään 28.–29.10.2026, entistä suuremmissa tiloissa Messukeskuksen halleissa 1–2.
Tapahtuman strategisia kumppaneita olivat Accenture, Cyberday, Elisa, Fitsec, Fortinet, HP Finland, Moonsoft, Mattermost, Reversec, Trend Micro, Vectra ja WithSecure.