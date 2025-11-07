Muista salata Wi-Fi-verkkosi kunnolla

Verkkoyhteydet ovat osa lähes jokaisen arkea – työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään, miten yhteystapa vaikuttaa tietoturvaan. Yhä useampi kysyykin, onko turvallisempaa käyttää langatonta Wi-Fiä vai kytkeä kone suoraan kaapelilla reitittimeen?

Ethernet-yhteys kuljettaa datan fyysisesti kaapelia pitkin reitittimeen. Tämän vuoksi sen kaappaaminen on käytännössä mahdotonta ilman fyysistä pääsyä kaapeliin. Wi-Fi puolestaan lähettää tiedot langattomasti, mikä tekee siitä luonnostaan alttiimman salakuuntelulle ja hyökkäyksille.

Vuoden 2025 tutkimusten mukaan kuitenkin nykyinen WPA3-salaus ja päivitetyt reitittimet tekevät hyvin konfiguroidusta Wi-Fi-verkosta lähes yhtä turvallisen kuin kaapeliyhteys – ainakin kotikäytössä. Uusimmat Wi-Fi 6 ja 7 -standardit tuovat lisäksi nopeutta ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa, mutta myös uusia haasteita. Niiden yhteydenmuodostusprotokollissa on havaittu mahdollisia relay- ja spoofing-hyökkäyksiä, mikä korostaa salauksen ja laitepäivitysten merkitystä.

Kuusi askelta turvalliseen kotiverkkoon

Käytä WPA3-salausta

Tarkista reitittimesi asetuksista, että käytössä on WPA3, ei vanhentunut WPA2. WPA3 tekee salasanan murtamisesta merkittävästi vaikeampaa. Pidä reititin päivitettynä

Päivitykset paikkaavat tunnettuja haavoittuvuuksia. Aseta reititin päivittämään automaattisesti, jos mahdollista. Luo vahva ja uniikki salasana

Vältä tuttuja nimiä, osoitteita tai numeroita. Käytä salasanojen hallintaohjelmaa (esim. NordPass) pitämään tunnukset turvassa. Tarkkaile verkkoon liitettyjä laitteita

Jokainen IoT-laite (televisio, kamera, älykaiutin) on mahdollinen hyökkäysreitti. Poista laitteet, joita et käytä aktiivisesti. Käytä virustorjuntaa ja palomuuria

Modernit ratkaisut, kuten TotalAV tai Bitdefender, tarjoavat monitasoista suojaa haittaohjelmia vastaan. Käytä VPN:ää julkisissa verkoissa

VPN (esim. ExpressVPN tai Surfshark) salaa verkkoliikenteen ja estää ulkopuolisia seuraamasta toimintaasi.

Ethernet on edelleen turvallisin vaihtoehto, etenkin yritys- ja tietoturvakäytössä.

Silti nykyinen, oikein konfiguroitu WPA3-suojattu Wi-Fi-verkko on käytännössä riittävä useimmille käyttäjille. Todellinen tietoturva ei riipu vain siitä, kulkeeko data kaapelia vai ilmateitse vaan siitä, kuinka hyvin käyttäjä hallitsee oman verkon ja sen laitteet.