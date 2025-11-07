Verkkoyhteydet ovat osa lähes jokaisen arkea – työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään, miten yhteystapa vaikuttaa tietoturvaan. Yhä useampi kysyykin, onko turvallisempaa käyttää langatonta Wi-Fiä vai kytkeä kone suoraan kaapelilla reitittimeen?
Ethernet-yhteys kuljettaa datan fyysisesti kaapelia pitkin reitittimeen. Tämän vuoksi sen kaappaaminen on käytännössä mahdotonta ilman fyysistä pääsyä kaapeliin. Wi-Fi puolestaan lähettää tiedot langattomasti, mikä tekee siitä luonnostaan alttiimman salakuuntelulle ja hyökkäyksille.
Vuoden 2025 tutkimusten mukaan kuitenkin nykyinen WPA3-salaus ja päivitetyt reitittimet tekevät hyvin konfiguroidusta Wi-Fi-verkosta lähes yhtä turvallisen kuin kaapeliyhteys – ainakin kotikäytössä. Uusimmat Wi-Fi 6 ja 7 -standardit tuovat lisäksi nopeutta ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa, mutta myös uusia haasteita. Niiden yhteydenmuodostusprotokollissa on havaittu mahdollisia relay- ja spoofing-hyökkäyksiä, mikä korostaa salauksen ja laitepäivitysten merkitystä.
Kuusi askelta turvalliseen kotiverkkoon
- Käytä WPA3-salausta
Tarkista reitittimesi asetuksista, että käytössä on WPA3, ei vanhentunut WPA2. WPA3 tekee salasanan murtamisesta merkittävästi vaikeampaa.
- Pidä reititin päivitettynä
Päivitykset paikkaavat tunnettuja haavoittuvuuksia. Aseta reititin päivittämään automaattisesti, jos mahdollista.
- Luo vahva ja uniikki salasana
Vältä tuttuja nimiä, osoitteita tai numeroita. Käytä salasanojen hallintaohjelmaa (esim. NordPass) pitämään tunnukset turvassa.
- Tarkkaile verkkoon liitettyjä laitteita
Jokainen IoT-laite (televisio, kamera, älykaiutin) on mahdollinen hyökkäysreitti. Poista laitteet, joita et käytä aktiivisesti.
- Käytä virustorjuntaa ja palomuuria
Modernit ratkaisut, kuten TotalAV tai Bitdefender, tarjoavat monitasoista suojaa haittaohjelmia vastaan.
- Käytä VPN:ää julkisissa verkoissa
VPN (esim. ExpressVPN tai Surfshark) salaa verkkoliikenteen ja estää ulkopuolisia seuraamasta toimintaasi.
Ethernet on edelleen turvallisin vaihtoehto, etenkin yritys- ja tietoturvakäytössä.
Silti nykyinen, oikein konfiguroitu WPA3-suojattu Wi-Fi-verkko on käytännössä riittävä useimmille käyttäjille. Todellinen tietoturva ei riipu vain siitä, kulkeeko data kaapelia vai ilmateitse vaan siitä, kuinka hyvin käyttäjä hallitsee oman verkon ja sen laitteet.