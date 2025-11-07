Suomen tärkein ammattielektroniikan tapahtuma Teknologia kasvatti kävijä- ja näytteilleasettajamääriään kahden vuoden takaisesta. Helsingin Messukeskuksessa 4.–6. marraskuuta järjestetty tapahtuma houkutteli kolmen päivän aikana 13 073 alan ammattilaista ja päättäjää sekä yli 400 näytteilleasettajaa.
Tapahtuman avainteemoina olivat kestävä teollisuus, teknologia turvallisuuden edistäjänä, tekoälyn tarjoamat kilpailuedut sekä vetytalouteen ja energiaratkaisuihin liittyvät innovaatiot. Näytteilleasettajien mukaan tapahtuma tarjosi laadukkaita kohtaamisia ja toi mukanaan runsaasti uusia kontakteja.
- Messut ovat olleet oikein hyvät – meillä on ollut hyvä tasapaino laadussa ja määrässä osastollamme vierailleissa kävijöissä läpi messujen, kertoi Lenzen myynti- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Kim Veng. Myös ensikertalainen Lumikko Oy oli tyytyväinen messuihin ja käytti tapahtumaa uusien tuotteiden lanseeraukseen sähköistymisen ja puolustusteollisuuden tarpeisiin.
Osastoilla yritykset olivat pääosin tyytyväisiä. Uusia kontakteja ei ehkä syntynyt takavuosien malliin, mutta kuulemma niitäkin. Ja moni asiakas viimeisteli ostopäätöksensä messujen aikana.
Teknologia 2025:n ohjelma oli taas varsin laadukas. Tekoäly oli esillä monessa esityksessä, myös automaatioalan yritysten esityksissä ja osastoilla. Kvanttitietokoneiden odotukset Suomessa ovat kovat, mutta toisaalta meillä on yksi alueen eturivin yrityksiä IQM:n muodossa. Sitä säestävät SemiQon ja monet muut kvanttiekosysteemiin kuuluvat yritykset.
Vähän pyyhkeitäkin pitää antaa. Varsinaista elektroniikkaa esillä on melko vähän. Sulautettuja ratkaisuja saa etsiä suurennuslasin kanssa. Hydrauliikka, pneumatiikka ja koneenrakennus täyttivät ison osan hallista. Toisaalta samaan aikaan järjestetty CyberSecurity Nordic -tapahtuma istuisi hyvin nykyistä tiukemmin Teknologian kylkeen.