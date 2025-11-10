Nokia ja Latvian suurin mobiilioperaattori Latvijas Mobilais Telefons (LMT) ovat solmineet strategisen sopimuksen kehittääkseen uuden sukupolven 5G-pohjaisen taktisen viestintäratkaisun Baltian puolustuksen tarpeisiin.
Yhteistyön myötä Nokian 5G-teknologiaa testataan NATO:n tukikohdassa Ādažissa, Latviassa. Tukikohdassa toimii Euroopan ensimmäinen 5G-sotilastestausympäristö, jota LMT operoi tiiviissä yhteistyössä Latvian puolustusvoimien ja liittolaismaiden kanssa.
Tavoitteena on kehittää turvallinen, suuren kapasiteetin ja matalan viiveen 5G-verkko, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron sotilasyksiköiden, droonien ja sensorijärjestelmien välillä. Teknologia parantaa tilannetietoisuutta, päätöksenteon nopeutta ja yhteistoimintaa liittolaisjoukkojen kesken.
- Tämä yhteistyö vahvistaa Baltian maiden ja liittolaisten puolustusvalmiutta ja vie eteenpäin 5G:n soveltamista kriittisiin sotilaskäyttöihin, sanoo LMT:n toimitusjohtaja Juris Binde.
- Nokian 5G-ratkaisut tarjoavat taktisen tason viestintäinfrastruktuurin, joka toimii luotettavasti ja turvallisesti myös vaativissa olosuhteissa, kertoo puolestaan Giuseppe Targia, Nokian Space and Defense -liiketoiminnan johtaja.
Nokia ja LMT ovat tehneet yhteistyötä useita vuosia Latvian 5G-verkkoinfrastruktuurin ja puolustusteknologioiden kehittämisessä. Yritysten aiempia saavutuksia ovat muun muassa kannettava 5G-taktinen verkko, joka perustuu Nokian Banshee-alustaan.
Yhteistyö tukee Baltian alueen pyrkimyksiä vahvistaa puolustuksellista omavaraisuutta ja edistää NATO-yhteensopivia tiedonsiirtoratkaisuja.