Ensi viikolla Helsingin Messukeskukseen kokoontuu jälleen tuhansia sijoittajia ja kasvuyrityksiä, kun kaksipäiväinen Slush-tapahtuma järjestetään. Tapahtuman taustalla suomalainen startup-ekosysteemi elää historiallisen vahvaa vuotta. Alan yritykset ovat keränneet rahoitusta ennätystahtiin.
Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan suomalaisiin startupeihin sijoitettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 400 miljoonaa euroa, ja loppuvuoden merkittävien sijoitusten myötä kokonaissumman arvioidaan nousseen jo yli 1,5 miljardiin euroon. Luku ennakoi selkeää ennätysvuotta.
Syksyllä useat suomalaisyritykset ovat tehneet poikkeuksellisen suuria rahoituskierroksia. Oura keräsi 777 miljoonan euron kierroksen – Suomen kaikkien aikojen suurimman – ja kvanttiteknologiayhtiö IQM nousi 275 miljoonan euron rahoituksellaan viiden suurimman joukkoon.
Suomalaiset pääomasijoittajat ovat tänä vuonna sijoittaneet yhteensä 226 miljoonaa euroa, mikä on historian toiseksi korkein puolivuotissumma. Näistä sijoituksista 112 miljoonaa euroa kohdistui myöhemmän vaiheen startupeihin.
Myös julkinen sektori on lisännyt panostuksiaan: valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi on uusimman sijoitusstrategiansa mukaisesti tukenut kasvuvaiheen yrityksiä, ja julkiset sijoitukset kasvoivat alkuvuonna 74 miljoonaan euroon – moninkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna.
- Kotimaiset pääomasijoitusrahastot ovat vahvasti mukana alkuvaiheen sijoituksissa, mutta suuremmilla kasvukierroksilla heidän osuutensa pienenee. Suomen etu olisi, että suomalainen omistus jatkuisi mahdollisimman pitkään, sanoo Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen.
Vaikka sijoitustahti on historiallisen vilkas, rahastojen varainkeruu on edelleen hidasta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla suomalaiset pääomasijoittajat keräsivät rahastoihinsa uusia varoja vain 106 miljoonaa euroa, mikä on lähihistorian toiseksi alhaisin määrä. Talouden epävarmuus ja vähentyneet yrityskaupat hidastavat varojen kiertoa takaisin sijoittajille.
Tilastointijakson jälkeen Lifeline Ventures julkaisi 400 miljoonan euron venture capital -rahaston. Tämä Suomen suurin VC-rahasto saattaa nostaa koko vuoden varainkeruun lopulta uusiin ennätyslukemiin.