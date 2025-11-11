Autoteollisuus on alkanut tuntea Nexperian toimitusongelmat nahoissaan. Sourceabilityn mukaan Nissan ja Honda ovat jo vähentäneet tuotantoaan Japanissa, kun puolijohdevalmistajan toimitusketjut ovat häiriintyneet Alankomaiden ja Kiinan välisen kiistan seurauksena.
Nissan kertoi Reutersille toteuttavansa ”pieniä tuotantosäätöjä” marraskuun puolivälissä Kyushun ja Oppaman tehtailla, mikä koskee muun muassa suosittua Rogue SUV-mallia. Tämän viikon aikana yhtiö kertoo pienentävänsä tuotantoaan 900 autolla, ja myös Note-mallin valmistusta vähennetään.
Honda ilmoitti jo aiemmin vastaavista toimista, kun Nexperian komponenttien saatavuus alkoi kiristyä. Samaan aikaan Saksa on ryhtynyt painostamaan Kiinaa diplomaattisesti suojellakseen saksalaisasiakkaitaan, joihin kuuluvat muun muassa BMW ja Volkswagen.
BMW:n toimitusjohtaja Oliver Zipse kertoi, että yhtiö on nähnyt ”positiivisia merkkejä” sen jälkeen, kun Kiina vapautti osan Nexperian piireistä vientikiellosta. Volkswagen puolestaan raportoi, ettei sen tuotanto ole vielä keskeytynyt, mutta yhtiö etsii vaihtoehtoisia toimittajia varautuakseen pitkittyviin ongelmiin.
Elektroniktidningenin mukaan Alankomaiden hallitus on valmis luopumaan väliaikaisesta kontrollista Nexperiassa, jos sen kiinalainen kapselointitehdas saa jatkaa toimituksia. Hallitus otti yhtiön haltuunsa syksyllä harvoin käytetyn lain perusteella ja erotti sen kiinalaisen toimitusjohtajan, vedoten jopa mahdollisiin teknologiavarkauksiin.
Toimenpide kuitenkin kääntyi itseään vastaan. Noin 70 prosenttia Nexperian piireistä koteloidaan Kiinassa, joten toimitusketjut pysähtyivät lähes välittömästi ja aiheuttivat häiriöitä useille elektroniikka- ja autovalmistajille.
Nexperia valmistaa noin 110 miljardia komponenttia vuodessa, joista yksittäinen auto sisältää 400–500 kappaletta. Kun virta tyrehtyi, tuotantolinjat eri puolilla maailmaa alkoivat yskiä.
Mitä tapahtuu seuraavaksi? Nexperia on kiistänyt huhut, joiden mukaan Kiinan ja EU:n välillä olisi jo saavutettu sopimus yhtiön hallinnasta tai sen johdon palauttamisesta. Kiina puolestaan on syyttänyt Alankomaita yhteistyöhaluttomuudesta ja ilmoittanut, että Nexperian Kiinan yksikkö etsii kotimaisia kiekkotoimittajia, joiden kapasiteetti ja laatu tosin ovat vielä kysymysmerkkejä.
Kuva: Nissan