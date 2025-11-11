Tuore Incognin tutkimus paljastaa, että eurooppalaisten mobiililaitteiden kautta kerätään ja siirretään valtavia määriä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin – usein käyttäjien huomaamatta. Tutkimus “How Popular Foreign Mobile Apps Are Quietly Exporting Europeans’ Most Sensitive Personal Data—by Country” analysoi suosituimpia sovelluksia kaikissa EU-maissa ja havaitsi, että suurin osa niistä on ulkomaisten, etenkin yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiayhtiöiden hallussa.

Autoteollisuus on alkanut tuntea Nexperian toimitusongelmat nahoissaan. Sourceabilityn mukaan Nissan ja Honda ovat jo vähentäneet tuotantoaan Japanissa, kun puolijohdevalmistajan toimitusketjut ovat häiriintyneet Alankomaiden ja Kiinan välisen kiistan seurauksena.

Ensi viikolla Helsingin Messukeskukseen kokoontuu jälleen tuhansia sijoittajia ja kasvuyrityksiä, kun kaksipäiväinen Slush-tapahtuma järjestetään. Tapahtuman taustalla suomalainen startup-ekosysteemi elää historiallisen vahvaa vuotta. Alan yritykset ovat keränneet rahoitusta ennätystahtiin.

Generatiivinen tekoäly on noussut ohjelmistoturvallisuuden uudeksi voimaksi – mutta samalla se on tuonut mukanaan uudenlaisen ongelman. Tekoäly löytyy myös itse keksimiään, olemattomia bugeja.

STMicroelectronics on esitellyt uuden ISM6HG256X -liikeanturin, joka yhdistää samaan koteloon kaksi erillistä kiihtyvyysanturia sekä gyroskoopin. Uutuus kykenee mittaamaan samanaikaisesti sekä pieniä liikkeitä että rajuja iskuja. Tähän perinteiset anturit eivät pysty yhdellä komponentilla.

5G-teknologiaa on viime vuosina ympäröinyt runsaasti keskustelua ja huolta sen aiheuttamasta säteilystä. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan pelko on kuitenkin suurelta osin perusteeton. Itse asiassa modernit 5G-verkot ja laitteet voivat altistaa käyttäjän vähemmän radiotaajuiselle säteilylle kuin aiemmat sukupolvet, kuten 4G-verkot.

Kiinteää elektrolyyttiä hyödyntävät ns. solid-state-akut ovat siirtymässä tutkimusvaiheesta kohti massatuotantoa, ja niiden globaali kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti ensi vuosikymmenellä, kertoo analytiikkayhtiö TrendForce tuoreessa raportissaan.

Nokia ja Latvian suurin mobiilioperaattori Latvijas Mobilais Telefons (LMT) ovat solmineet strategisen sopimuksen kehittääkseen uuden sukupolven 5G-pohjaisen taktisen viestintäratkaisun Baltian puolustuksen tarpeisiin.

Retro-PC-harrastaja ja FPGA-suunnittelija Pongsagon Vichit on esitellyt uuden version projektistaan nimeltä TinyGPU v2.0. Tuloksena on maailman pienin itsenäinen grafiikkaprosessori. Vain noin 200 000 transistorista koostuva siru pystyy suorittamaan aidosti 3D-renderöintiä, valaistuslaskentaa ja mallin pyörittämistä reaaliajassa.

OnePlus julkistaa uuden OnePlus 15 -älypuhelimensa globaalisti ensi viikolla 13. marraskuuta. Yhtiön mukaan laite edustaa suurinta harppausta suorituskyvyssä ja käyttökokemuksessa sen historiassa. Käyttäjiä miellyttänee pitkän käyttöajan kupaava peräti 7300 milliampeeritunnin akku.

Suomen tärkein ammattielektroniikan tapahtuma Teknologia kasvatti kävijä- ja näytteilleasettajamääriään kahden vuoden takaisesta. Helsingin Messukeskuksessa 4.–6. marraskuuta järjestetty tapahtuma houkutteli kolmen päivän aikana 13 073 alan ammattilaista ja päättäjää sekä yli 400 näytteilleasettajaa.

Ylen tietojen mukaan Suomen oikeusministeriö on päättänyt, että vuoden 2027 eduskuntavaalien tietotekniset järjestelmät – kuten ehdokas- ja äänestäjärekisterit sekä tuloslaskenta – siirtyvät Amazon Web Servicesin (AWS) pilvipalveluun, jonka palvelimet sijaitsevat Ruotsissa.

Verkkoyhteydet ovat osa lähes jokaisen arkea – työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Harva kuitenkaan pysähtyy miettimään, miten yhteystapa vaikuttaa tietoturvaan. Yhä useampi kysyykin, onko turvallisempaa käyttää langatonta Wi-Fiä vai kytkeä kone suoraan kaapelilla reitittimeen?

Suomalainen kvanttitietokonevalmistaja IQM ennakoi, että miljoonan kubitin kvanttitietokone voi olla todellisuutta jo ensi vuosikymmenellä. Silloin nykyiset salausjärjestelmät, kuten RSA-2048, eivät enää olisi turvassa. - Miljoona kubittia riittää murtamaan RSA 2048-salauksen, johon suurin osa tietoturvasta nykyään perustuu, sanoi IQM:n operatiivinen johtaja Pasi Kivinen Teknologia 2025 -messuilla Helsingissä.

Nokia ja saksalainen mittaus- ja testauslaitteiden valmistaja Rohde & Schwarz ovat kehittäneet tekoälyyn perustuvan 6G-vastaanottimen, joka parantaa verkon kuuluvuutta ja vähentää tulevien 6G-verkkojen rakentamiskustannuksia.

Pickering Interfaces on julkaissut uuden, entistä tehokkaamman akkusimulaattorimoduulin BMS-testaukseen. Uudet 41-754 (PXI) ja 43-754 (PXIe) -mallit tarjoavat jopa 5 A virran ja 8 V jännitteen per kanava, ja ne sopivat yhden korttipaikan PXI-kehikkoon.

Beckhoff Automation Oy:n keväällä ruoriin tarttunut toimitusjohtaja Ville Hopponen näkee tekoälyn nousevan nopeasti osaksi automaatioinsinöörin arkea. Yhtiön kehittämä TwinCAT Co-agent on suunniteltu toimimaan kuin insinöörin oma co-pilotti. Se on tekoälyavusteinen työkalu, joka osaa kirjoittaa sekä PLC- että käyttöliittymäkoodia automaatioprojekteihin.

Avoimeen käskykanta-arkkitehtuuriin perustuva RISC-V ottaa historiallisen askeleen kohti virallista kansainvälistä asemaa. RISC-V International on saanut hyväksynnän toimia ISO/IEC JTC 1 -komiteassa, mikä tarkoittaa, että se voi lähettää omia määrittelyjään ISO-standardointiprosessiin. Ensimmäinen toimitettava dokumentti on RISC-V:n virallinen käskykantamäärittely.

Cyber Security Nordic houkutteli ennätysmäärän kyberalan ammattilaisia Helsingin Messukeskukseen 4.–5. marraskuuta. Pohjoismaiden suurimpaan alan tapahtumaan osallistui yli 2600 kävijää, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös näytteilleasettajia oli ennätykselliset 75, ja tapahtuma myytiin loppuun.

Fortinetin johtava tietoturvatutkija Geri Revay varoittaa, että tekoälyn kehitys on siirtänyt kyberuhat uudelle tasolle. CyberSecurity Nordic -tapahtumassa Helsingissä puhunut Revay kertoi, että täysin autonomiset, tekoälyn ohjaamat hyökkäykset eivät ole enää kaukaista tulevaisuutta. Ne ovat teknisesti mahdollisia jo tänään.