Tuore Incognin tutkimus paljastaa, että eurooppalaisten mobiililaitteiden kautta kerätään ja siirretään valtavia määriä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin – usein käyttäjien huomaamatta. Tutkimus “How Popular Foreign Mobile Apps Are Quietly Exporting Europeans’ Most Sensitive Personal Data—by Country” analysoi suosituimpia sovelluksia kaikissa EU-maissa ja havaitsi, että suurin osa niistä on ulkomaisten, etenkin yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiayhtiöiden hallussa.
Incognin mukaan amerikkalaiset ja kiinalaiset sovellukset, kuten TikTok, Temu, AliExpress sekä Metan palvelut (Instagram, Threads, Messenger), keräävät laajoja käyttäjätietoja – sijainneista ja yhteystiedoista aina poliittisiin mielipiteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen ja taloustietoihin saakka. Keskimäärin tarkastellut sovellukset keräävät 19 erilaista dataluokkaa ja jakavat niistä neljä kolmansille osapuolille, usein mainontaa varten.
Erityisesti TikTok ja Temu siirtävät käyttäjätietoja Kiinaan, jossa yritykset ovat lain mukaan velvoitettuja luovuttamaan tietoja viranomaisille. Meta puolestaan pystyy keräämään lähes kaikki Google Playn tietosuuntaviivoissa mainitut henkilötietotyypit – käytännössä kaiken muun paitsi etnisyyttä koskevat tiedot. Myös suoratoistopalvelut kuten Netflix, Disney+ ja Prime Video jakavat sähköposteja ja sijaintitietoja mainoskumppaneille useissa Euroopan maissa.
Tutkimus osoittaa, että GDPR:n nykyinen soveltaminen ei estä arkaluonteisen datan siirtymistä EU:n ulkopuolelle. Incogni varoittaa, että vuotanut EU-komission Digital Omnibus -hanke, joka sisältää ehdotuksia henkilötiedon määritelmän löyhentämisestä ja tekoälylle suunnatuista poikkeuksista, voisi pahentaa tilannetta entisestään.
- Jos tietosuojaa heikennetään nyt, se tarkoittaa käytännössä datan hallinnan luovuttamista suuryrityksille ja kolmansille maille, toteaa Incognin tutkimuksen yhteenveto.
