Langaton kamera istuu tv-tuotantoon, jos se on privaatissa 5G-verkossa

Yle, Nokia ja Digita ovat testanneet, miten 5G-privaattiverkko soveltuu televisiotuotantoon. Kokeilu toteutettiin Elämäni Biisi -ohjelman yhteydessä, jossa perinteisen kaapeliyhteyden rinnalle tuotiin langaton kamera. Kamera siirsi kuvaa 5G-verkon yli suoraan studion monitorointiin ja tallennukseen.

Kokeilun tavoitteena oli selvittää, miten 5G-teknologia mahdollistaa viiveettömän ja laadukkaan kuvansiirron, sekä miten se voi lisätä liikkuvuutta ja tehokkuutta tuotantoympäristöissä. Digita rakensi Ylen studion yhteyteen Nokian teknologiasta koostuvan privaattiverkon, jonka kautta kuvansiirto onnistui vakaasti ja luotettavasti.

- Kokeilu onnistui ja täytti tavoitteensa. Langattomuus tuo ohjelmatuotantoon vapautta ja joustavuutta. 5G:n avulla voimme siirtää korkealaatuista kuvaa, mikä on kriittistä suorissa lähetyksissä, kertoo Ylen jakelutekniikasta vastaava päällikkö Olli Sipilä.

Digitan privaattiverkkoliiketoiminnan myyntijohtaja Pekka Koskinen korostaa, että yksityinen 5G-verkko tarjoaa vakaan ja matalaviiveisen yhteyden, joka sopii vaativimpiinkin mediatuotantoihin. - Olemme ylpeitä voidessamme osoittaa, miten 5G tuo kustannustehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia suomalaiselle mediakentälle, Koskinen sanoo.

Myös Nokian myyntijohtaja Pekka Hakala näkee yhteistyön merkkinä teknologian kypsyydestä. - 5G on kehittynyt siihen pisteeseen, että se mahdollistaa reaaliaikaiset tuotantoratkaisut ja uudenlaiset tavat tehdä mediaa, Hakala toteaa.

Yle, Nokia ja Digita aikovat jatkaa yhteistyötä selvittääkseen, missä 5G-privaattiverkosta saadaan suurin hyöty televisiotuotannossa ja miten sen käyttöä voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa.

Kuva: Digita