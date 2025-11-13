OnePlus 15 voi olla tähän asti tehokkain Android-puhelin

OnePlus lupaa suorituskyvylle uutta tasoa uusimmalla lippulaivallaa ja Geekbench-lukemat tukevat väitettä. Lopullinen totuus selviää vasta pidemmässä käytössä, mutta ensituntuma on selvä: OnePlus 15 on tällä hetkellä yksi markkinoiden nopeimmista ja kokonaisuutena vakuuttavimmista Android-puhelimista.

Uusi Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri tekee ensiesiintymisensä juuri OnePlus 15:ssä, ja alustavat testit tukevat valmistajan kovia puheita. Geekbench 6 -mittauksissa puhelin ylsi 3545 pisteeseen single-core-testissä ja 10624 pisteeseen multi-core-testissä, mikä asettaa sen Android-lippulaivojen tehovertailun kärkeen. AnTuTu-testeissä lukemat ovat olleet yhtä erinomaisia.

Nopea mylly tuottaa lämpöä, joten OnePlus on panostanut myös jäähdytykseen. 5731 mm² kokoinen metallinen jäähdytyskalvo ja erillinen valkoinen grafiittikerros pitävät lämmöt kurissa, ja yhtiön mukaan puhelin säilyttää suorituskykynsä myös pitkissä pelisessioissa.

Toinen vahva osa-alue on akku. 7300 mAh:n piinanoakku jaksaa helposti kahden päivän käytön, vaikka puhelinta kuormittaisi raskaasti. SuperVOOC-pikalataus (120 W) vie akun täyteen alle 40 minuutissa, ja myös 50 W:n langaton AIRVOOC-lataus on tuettuna. Akku on suunniteltu säilyttämään yli 80 % kapasiteetistaan vielä neljän vuoden jälkeen, mikä on huomionarvoista tämän teholuokan laitteessa.

Kamera vakuuttaa, muttei aivan ilman kompromisseja

OnePlus 15:n kolmoiskamera rakentuu kolmen 50 megapikselin kennon varaan – pääkamera, ultralaajakulma ja periskooppitele. Kuvanlaatu on kirkas ja yksityiskohtainen, ja tarkennus toimii nopeasti ja luotettavasti, mutta kaikkea se ei tee täydellisesti. Hämäräkuvauksessa näkyy edelleen kohinaa, ja lähikuvissa makrotila puuroutuu helpommin kuin kilpailijoilla.

Silti kokonaisuutena kamera on selkeä parannus edelliseen sukupolveen, ja ohjelmistopuolen DetailMax Engine sekä Clear Night Engine tuovat kuvaamiseen selvästi lisää älyä ja kontrastia.

Ylläolevassa kuvassa on otos iltahämärässä valaistulta kävelytieltä, ja se näyttää hyvin, mihin OnePlus 15:n laajakulmakamera pystyy – ja mihin ei aivan vielä. Vastavalo-olosuhteet ovat haastavat: katuvalot luovat voimakkaita kontrasteja, ja tummat alueet jäävät helposti alivalottuneiksi. Kuvan keskiosa on kuitenkin yllättävän tarkka, ja valonlähteiden ympärillä on vain maltillisesti heijasteita. Värit toistuvat luonnollisina, mutta varjoalueilla yksityiskohtia katoaa ja tummat sävyt puuroutuvat hieman. Kokonaisuutena laajakulmakamera selviää tilanteesta kohtuullisesti, mutta dynaaminen alue ei vielä yllä aivan parhaiden kilpailijoiden tasolle.

6,78-tuumainen 165 Hz LTPO-paneeli on markkinoiden nopeimpia. Reunukset ovat vain 1,15 mm, ja 1800 nitin kirkkaus takaa näkyvyyden myös ulkona. OnePlus on säilyttänyt oman design-linjansa: pyöristetyt kulmat, 45 asteen kulmassa oleva kameramoduuli ja kevyesti kaartuva lasi tekevät kokonaisuudesta tasapainoisen ja erittäin viimeistellyn.

OnePlus 15 on paperilla ja ensitesteissä ehkä tehokkain Android-puhelin, mutta todellinen kruunu ratkaistaan vasta, kun laitetta verrataan käytännön tilanteissa kilpailijoihin kuten Galaxy S25 Ultraan ja Pixel 9 Prohon.