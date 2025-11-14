OnePlussan tuore lippulaivamalli OnePlus 15 on saapunut markkinoille, mutta sen myynti Yhdysvalloissa on joutunut odottamattomalle tauolle. Syynä ei ole tekninen ongelma tai logistiikkaviive, vaan maan hallinnon osittainen sulku, joka on pysäyttänyt viranomaisten normaalin toiminnan.
Yhdysvaltain televiranomainen FCC (Federal Communications Commission) hyväksyy kaikki uudet älypuhelinmallit ennen kuin niitä voidaan myydä maassa. OnePlussan mukaan OnePlus 15 on jo läpäissyt kaikki vaaditut testit riippumattomissa, FCC:n tunnustamissa laboratorioissa, mutta virallinen sertifiointi on jumissa, koska viraston henkilökuntaa ei ole täydessä työssä hallinnon sulun vuoksi.
– Kuten kaikkien älypuhelinvalmistajien kohdalla, FCC:n on sertifioitava laite ennen sen myyntiä. Hallinnon sulun seurauksena hyväksynnät ovat viivästyneet, kertoi OnePlus North American viestintäjohtaja Spenser Blank yhdysvaltalaismedioille.
Yhtiön mukaan kaikki tarvittavat hakemukset on jätetty ja virallinen hyväksyntä on enää muodollisuus, mutta aikataulu riippuu täysin FCC:n toiminnan normalisoitumisesta. OnePlus toivoo, että hyväksynnät saadaan nopeasti ja laitteen myynti voidaan käynnistää pian myös Yhdysvalloissa.
OnePlus 15 on yhtiön ensimmäinen puhelin, jossa on uusi OxygenOS 16 – Android 16:een perustuva käyttöliittymä, joka tuo aiempaa sulavammat animaatiot ja tekoälyyn pohjautuvia ominaisuuksia. Kanadassa ja muilla markkinoilla myynti alkoi suunnitellusti.
Yhdysvalloissa asiakkaat voivat toistaiseksi rekisteröityä OnePlussan sivuilla saadakseen ilmoituksen, kun laite on ostettavissa. Hintataso pysyy odotetulla tasolla: 12/256 GB -versio maksaa 900 dollaria ja 16/512 GB -malli 1000 dollaria.
Vaikka kyse on vain hallinnollisesta viiveestä, tapaus muistuttaa siitä, miten vahvasti globaalien elektroniikkayhtiöiden aikataulut voivat olla riippuvaisia yksittäisten virastojen toiminnasta.