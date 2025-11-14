Rohde & Schwarz ja Samsung ovat ensimmäiset, jotka ovat validoineet satelliittien kautta kolmena 5G- eli NR-NTN-verkon (Non-Terrestrial Network) testit kaikissa kolmessa 3GPP:n määrittelemässä kategoriassa (RF eli radiotaajuus-, RRM- eli radioresurssi- ja PCT- eli protokollatestaus). Validointi vie satelliittipohjaisen 5G:n askeleen lähemmäs kaupallista käyttöönottoa.
Münchenissä tehty yhteistestaus kattoi 3GPP Release 17 -spesifikaatioihin perustuvat testit radio- ja resurssihallinnan sekä protokollatason osalta. Testit suoritettiin Rohde & Schwarzin R&S TS8980-, TS-RRM- ja CMX500-alustoilla käyttäen Samsungin uusinta NR-NTN-piirisarjaa testattavana laitteena. Validoinnit on hyväksytty PTCRB:n (PCS Type Certification Review Board) kautta.
NR-NTN-teknologia tuo 5G-yhteyden satelliittien kautta alueille, joilla maayhteyksiä ei ole mahdollista rakentaa. Standardinmukainen testaus on edellytys kaupalliselle käyttöönotolle, mutta satelliittiverkkojen dynaamiset olosuhteet tekevät testauksesta huomattavasti monimutkaisempaa kuin perinteisissä mobiiliverkoissa.
– Conformance-testaus on ratkaisevan tärkeää käyttäjäkokemuksen ja vakaan ekosysteemin kannalta. Olemme ylpeitä voidessamme olla ensimmäisiä, jotka tarjoavat validoinnin kaikissa kolmessa testidomainissa, sanoo Goce Talaganov, Mobile Radio Testers -yksikön varatoimitusjohtaja Rohde & Schwarzilta.
Rohden CMX500 on yhden boksin 5G-signaalitesteri, joka toimii järjestelmän ytimenä ja sisältää integroituja fading- ja kanavaemulointiominaisuuksia sekä työkalun satelliittikonstellaation visualisointiin. Yhdessä R&S CONTEST -ohjelmistoalustan kanssa se mahdollistaa 3GPP:n testitapausten automatisoidun ajon.
Samsungin piirisarja, joka toimi testilaitteena, tukee 5G NR-NTN -yhteyksiä ja on suunniteltu tuleviin satelliittipohjaisiin mobiiliratkaisuihin. Samsung ei yksilöinyt käytettyä piirisarjaa, mutta aiemmin se on kertonut kehittäneensä Exynos-nimellä myös NTN-modeemeja.
Yhteistyön tuloksena 5G-satelliittiyhteyksien standardointi on nyt ensimmäistä kertaa validoitu kokonaisuutena, mikä nopeuttaa NR-NTN-teknologian siirtymistä tutkimuksesta kaupalliseen käyttöön.