OnePlus on toteuttanut uudessa OnePlus 15 -huippumallissaan ratkaisun, jota älypuhelimissa ei juuri nähdä. Laitteen Wi-Fi 7 -toteutus ei perustu pelkästään Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiirin integroituihin radioihin, vaan OnePlus on lisännyt kokonaisuuden rinnalle oman, reititintason RF-etupään. Tämä tarkoittaa erillistä PA/LNA-moduulia (Power Amplifier / Low Noise Amplifier), joka vahvistaa lähetystä ja parantaa vastaanoton herkkyyttä – tyypillinen rakenne nykyaikaisissa Wi-Fi 6/7 -reitittimissä, mutta harvinainen älypuhelimissa.
OnePlussan mukaan laitteessa käytetään “customized high-performance Wi-Fi RF front-end modules” -ratkaisua, joka kasvattaa signaalin eheyttä ja nostaa lähetystehoa. Käytännössä vaikutus näkyy kantaman paranemisena ja seinien läpäisykyvyn lisääntymisenä. Yhtiön mukaan puhelin pystyy ylläpitämään vahvan yhteyden jopa kolmen kerroksen läpi tai kahden paksun seinän takaa – suoritus, johon tavanomaiset älypuhelinten Wi-Fi-toteutukset eivät välttämättä yllä.
Koska varsinainen Wi-Fi-radio sijaitsee edelleen Qualcomm-piirin sisällä, kyse ei ole kahdesta erillisestä Wi-Fi-piirisarjasta. OnePlus on sen sijaan vahvistanut RF-polun reitittimistä tutulla tavalla, mikä mahdollistaa suuremmat tehot ja paremman signaali–kohinasuhteen. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa verkko on kuormitettu tai käyttöpaikka haastava.
OnePlus hyödyntää myös Wi-Fi 7:n Multi-Link Operation -ominaisuutta, jonka avulla puhelin voi käyttää samanaikaisesti kahta taajuusaluetta – esimerkiksi 2,4 ja 5 GHz:n yhteyksiä rinnakkain. Kun reitittimelle tuttu RF-etupää kytketään MLO-tekniikkaan, lopputuloksena on selvästi vakaampi yhteys. Yhtiön mukaan viivekäyrät tasoittuvat ja pelikäyttö hyötyy erityisesti tilanteissa, joissa pienetkin latenssipiikit vaikuttavat pelisuoritukseen.
Kokonaisuutena OnePlus 15:n toteutus muistuttaa enemmän Wi-Fi 7 -reititintä kuin perinteistä puhelinratkaisua. Se tarjoaa lisää kantamaa, vähemmän pakettihävikkiä ja paremman suorituskyvyn monikaistakäytössä. OnePlus väittää jopa 50 prosentin parannusta edeltäjämalliin verrattuna.
Lähestymistapa erottuu selvästi useimpien valmistajien Wi-Fi-toteutuksista, joissa RF-etupää on vaatimattomampi ja radiopolku nojaa lähes täysin järjestelmäpiirin integroituihin ratkaisuihin. OnePlus 15 osoittaa, että edes älypuhelimissa RF-rakenne ei ole “ratkaistu ongelma” – ja että reititintason tekniikoilla voi olla edelleen annettavaa mobiiliverkkojen rajapinnoissa.