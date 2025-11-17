Nokia on saanut merkittävän kolmen vuoden sopimuksen Telecom Italian (TIM) 5G-verkon laajentamisesta ja modernisoinnista. Kyseessä on tarjouskilpailu, jonka Nokia voitti ja jonka myötä yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan yhdessä Euroopan suurimmista mobiilimarkkinoista.
TIM on Nokian pitkäaikainen asiakas, mutta nyt solmittu sopimus avaa suomalaisyritykselle uusia alueita ja vahvistaa sen asemaa Italian RAN-toimittajana. Sopimus kattaa laajasti Nokian uusimman AirScale-radioteknologian käyttöönoton. TIM ottaa käyttöön yhtiön energiatehokkaan ja tekoälyvalmiin 5G-portfolion, johon kuuluvat muun muassa Habrok 32 Massive MIMO -radiot, Pandion-sarjan FDD-etäradiot sekä Lodos-kantataajuusratkaisut. Näiden avulla operaattori parantaa verkon kapasiteettia ja laajentaa nopeita yhteyksiä erityisesti pienempiin taajamiin ja maaseudulle.
Nokia laajentaa Italiassa myös tekoälypohjaisen verkkoautomaatioalustansa käyttöä. MantaRay SON -järjestelmä otetaan käyttöön uusilla alueilla, ja sen avulla TIM pyrkii tehostamaan verkon optimointia, parantamaan laatua ja vähentämään manuaalista työtä. Samalla Nokia toimittaa myös käyttöönotto-, huolto- ja tukipalvelut, joissa hyödynnetään yhä enemmän datan analytiikkaa ja automaatiota.
TIM:n toimitusjohtaja Pietro Labriola kuvaa sopimusta strategiseksi askeleeksi kohti tehokkaampaa ja kestävämpää 5G-infrastruktuuria. Hänen mukaansa yhteistyö mahdollistaa sujuvamman digitaalisen palvelun koko maahan ja tukee Italian teollisuuden kilpailukykyä. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard puolestaan korostaa, että kauppa osoittaa luottamusta yhtiön AirScale-teknologiaan ja vahvistaa sen asemaa Euroopan 5G-kehityksessä.
Kilpailun yksityiskohtia ei ole avattu, mutta todennäköisesti Nokia on kilpaillut Ericssonia vastaan, sillä Huawei on Italian matkaviestinverkkojen RAN-kilpailutuksissa laajalti suljettu pois. Kilpailutuksen voitto on Nokialle merkittävä PR- ja markkinaosuusvoitto, erityisesti Euroopan haastavan 5G-markkinatilanteen valossa.
Sopimus tuo valoa Nokian pitkään hankalassa vaiheessa olleeseen mobiiliverkkojen liiketoimintaan.