Ensimmäinen SSD-levy, joka ei tarvitse liitäntäkaapelia

Kingston on esitellyt uudenlaisen kannettavan SSD-aseman, joka toimii ilman erillistä kaapelia. Dual Portable SSD näyttää ulkoisesti tavalliselta muistitikulta, mutta tarjoaa SSD-tason suorituskyvyn ja kaksi liitintä samassa rungossa. Uutuus on Kingstonin ensimmäinen täysin kaapeliton SSD ja samalla yksi markkinoiden kompakteimmista nopean tallennuksen ratkaisuista.

Laite sisältää sekä USB-A- että USB-C-liittimet, joiden avulla dataa voi siirtää suoraan kannettavien, pöytäkoneiden, tablettien ja puhelimien välillä. Erillistä adapteria ei tarvita, mikä tekee asemasta poikkeuksellisen monipuolisen arjen tiedonsiirtotyökalun. Kingstonin mukaan ratkaisu vastaa kasvavaan tarpeeseen hallita ja varmuuskopioida data paikallisesti ilman pilvipalvelujen rajoitteita.

Nopeuksissa uutuus kilpailee täysiveristen portable-SSD:iden kanssa. USB 3.2 Gen 2 -liitännän kautta luvataan jopa 1050 megatavun sekuntinopeuksia luvussa ja 950 megatavua kirjoituksessa. Tehojen luvataan riittävän suurien tiedostojen, korkean resoluution kuvien ja 4K-videon siirtoon ilman kaapelien aiheuttamaa hidastetta.

Dual Portable SSD:n kuori on metallia ja koko vain 71,8 × 21 × 8,6 millimetriä. Painoa on 13 grammaa, joten asema mahtuu helposti taskuun tai avainlenkkiin. Kapasiteetteja on tarjolla 512 gigatavusta kahteen teratavuun saakka, ja Kingston antaa tuotteelle viiden vuoden takuun.

Uutuus tukee laajasti käyttöjärjestelmiä. Windows, macOS, Linux ja ChromeOS toimivat suoraan, ja myös Android- ja iOS-laitteita voi hyödyntää OTG-adapterin avulla. Kingstonin mukaan tavoitteena oli tehdä tallennusratkaisu, joka toimii mahdollisimman monessa laitteessa ja kulkee mukana ilman lisävarusteita.