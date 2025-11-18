Vaikuttaa siltä, että mobiiliala saa itselleen 540 MHz ylemmästä 6 GHz:n taajuusalueesta, jossa kokonaiskaistaa on 700 MHz (6,425–7,125 GHz). Jäljelle jäävien 160 MHz:n osalta päätös tehdään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, ja ne voidaan mahdollisesti osoittaa wifi-käyttöön, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.
EU:n radiotaajuuspolitiikan työryhmä kokoontui viime viikolla, mutta virallista lausuntoa ei vielä ole julkaistu. Keskustelu ylemmästä 6 GHz:n taajuusalueesta alkoi jo WRC23-kokouksessa kaksi vuotta sitten.
Kyse on 700 MHz:n kaistasta 6,425–7,125 GHz, josta mobiiliala ja wifi-puolustajat ovat kilpailleet. Molemmat tahot ovat väittäneet tarvitsevansa kaistaa tulevia palveluja varten.
Nyt näyttää siltä, että mobiiliala on niskan päällä. Reutersin mukaan työryhmä ehdottaa, että 540 MHz varataan lisensoiduille mobiiliverkoille ja 160 MHz jätetään odottamaan päätöstä, joka tehdään vasta seuraavan maailmannradiokonferenssin (WRC 2027) jälkeen.
Suositus on lähetetty CEPT:lle, joka toimii EU:n päätöksentekoelimenä radiotaajuusasioissa.
Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa ja joissakin muissa maissa taajuuskaista on lisensoimaton, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää sekä wifi- että mobiiliverkkoihin. Kiina on puolestaan varannut kaistan yksinomaan mobiiliverkoille.
6 GHz:n taajuusalueen alempi osa, 5,945–6,425 GHz, on jo osoitettu wifi-käyttöön Euroopassa, samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa ja monissa muissa maailman osissa.
