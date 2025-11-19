LabVIEW on suosittu instrumentoinnin graafinen kehitysalusta ja siihen on tään vuonna tuotu Nigel-niminen tekoälyapuri. Sen roolia ollaan kasvattamassa vauhdilla ja jo ensi vuoden alkupuolella Nigel oppii täydentämään kehittäjän koodia, sanoo NI:n Pohjois- ja Benelux-maista sekä Baltiasta vastaava myynti- ja maajohtaja Alex Floor.

STMicroelectronicsin uusi STM32WL3R-mikro-ohjain on optimoitu erityisesti kauko-ohjaimiin ja kotiautomaatioon tarjoamaan poikkeuksellisen pitkän akunkeston ja joustavat ominaisuudet. Piiri on jatkokehitetty menestyneestä STM32WL3-sarjasta, mutta se sisältää optimoituja ominaisuuksia, jotka pidentävät paristojen käyttöikää merkittävästi.

Ranska rakentaa parhaillaan Euroopan seuraavaa eksascale-luokan supertietokonetta, ja sen arkkitehtuuri kertoo paljon myös siitä, miltä Suomen tuleva LUMI:n seuraaja tulee näyttämään. Alice Recoque -niminen järjestelmä perustuu Evidenin BullSequana XH3500 -alustaan ja AMD:n seuraavan sukupolven “Venice”-prosessoreihin sekä Instinct MI430X -kiihdyttimiin. Kokonaisuus takaa yli yhden eksaflopsin HPL-suorituskyvyn, mikä nostaa koneen Euroopan tehokkaimpien joukkoon.

SC25-konferenssissa St. Louisissa julkaistu uusin TOP500-listaus vahvisti Euroopan siirtyneen eksaluokan aikakauteen. Saksaan Jülichin tutkimuskeskukseen asennettu JUPITER Booster nousi listalla heti neljänneksi ja on samalla Euroopan ensimmäinen eksaluokan supertietokone. Suomen LUMI säilytti asemansa kärkikymmenikössä, mutta putosi yhden sijan yhdeksänneksi.

Infineon laajentaa BMS-tuotevalikoimaansa esittelemällä uuden PSOC 4 -sarjan mikro-ohjaimen, joka tuo ensimmäistä kertaa korkean jännitteen akuston valvonnan ja ohjauksen samaan PSoC-pohjaiseen siruun. HVPA-SPM 1.0 -sirulla yhtiö haluaa yksinkertaistaa sähköautojen akkujärjestelmiä ja tuoda moduulikohtaisen älykkyyden suoraan reunalle sen sijaan, että BMS perustuisi erillisiin analogisiin valvontapiireihin ja mikrokontrollereihin.

Kontron tuo teollisuus-PC-markkinoille merkittävän päivityksen, kun yhtiö lisää Intelin uuden Core Series 2 -prosessorisukupolven tuen kaikkiin nykyisiin ATX-, µATX- ja Mini-ITX-emolevyilleen. Päivitys toteutetaan BIOS-päivityksenä, joka tulee saataville marraskuussa 2025. Ratkaisu nostaa koko laajan tuoteperheen suorituskyvyn suoraan Intelin uusimman Bartlett Lake -arkkitehtuurin tasolle.

STMicroelectronics on esitellyt tähän asti tehokkaimman 32-bittisen mikro-ohjaimensa. Uusi STM32V8 on maailman ensimmäinen 18 nanometrin FD-SOI-prosessilla valmistettu MCU-piiri, ja se vie ohjainpiirien suorituskyvyn uuden luokan puolelle. Itse asiassa jo lähelle sovellusprosessoreiden suorituskykyä, mutta MCU-arkkitehtuurin determinismillä ja tehonkulutuksella.

Tekoälyn nopea kasvu johtaa datakeskusten sähkönkulutuksen jyrkkään nousuun, varoittaa Gartner tuoreessa analyysissaan. Yhtiön mukaan datakeskukset kuluttavat vuonna 2025 yhteensä 448 terawattituntia sähköä, mutta määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä 980 terawattituntiin. Kasvua kiihdyttää ennen kaikkea AI-laskenta, joka lisää energiantarvetta huomattavasti nopeammin kuin perinteinen IT-kuorma.

Vaikuttaa siltä, että mobiiliala saa itselleen 540 MHz ylemmästä 6 GHz:n taajuusalueesta, jossa kokonaiskaistaa on 700 MHz (6,425–7,125 GHz). Jäljelle jäävien 160 MHz:n osalta päätös tehdään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, ja ne voidaan mahdollisesti osoittaa wifi-käyttöön, uutistoimisto Reuters kirjoittaa.

Kingston on esitellyt uudenlaisen kannettavan SSD-aseman, joka toimii ilman erillistä kaapelia. Dual Portable SSD näyttää ulkoisesti tavalliselta muistitikulta, mutta tarjoaa SSD-tason suorituskyvyn ja kaksi liitintä samassa rungossa. Uutuus on Kingstonin ensimmäinen täysin kaapeliton SSD ja samalla yksi markkinoiden kompakteimmista nopean tallennuksen ratkaisuista.

Silicon Motion on esitellyt uuden SM8388-ohjaimen, joka tuo PCIe Gen5 -tason suorituskyvyn datakeskusten suurikapasiteettisiin Nearline-SSD-levyihin selvästi aiempaa pienemmällä tehonkulutuksella. Yrityksen mukaan ohjain kykenee tarjoamaan jopa 14,4 gigatavun sekventiaalisen lukunopeuden alle viiden watin tehonkulutuksella, mikä tekee siitä yhden luokkansa energiatehokkaimmista ratkaisuista.

IAR ja RISC-V-ekosysteemiä kokoava Quintauris aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on viedä avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttöä kohti auton kaikkein vaativimpia ja turvallisuuskriittisiä reaaliaikatoimintoja. Yhteistyö tuo IAR:n sertifioidun kehitysalustan osaksi Quintauriksen RT-Europa-viitearkkitehtuuria, jota käytetään tulevien RISC-V-pohjaisten ajoneuvojen ohjaimien ohjelmistokehityksessä.

Qualcomm laajentaa aggressiivisesti teollisuus-PC-markkinoille uudella Dragonwing IQ-X -prosessorisarjallaan, joka on yhtiön ensimmäinen täysiverinen yritys murtaa Intelin pitkäaikainen johtoasema teollisuuslaitteiden suorittimissa.

Nokia on saanut merkittävän kolmen vuoden sopimuksen Telecom Italian (TIM) 5G-verkon laajentamisesta ja modernisoinnista. Kyseessä on tarjouskilpailu, jonka Nokia voitti ja jonka myötä yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan yhdessä Euroopan suurimmista mobiilimarkkinoista.

Analog Devices haluaa tehdä sulautetun tekoälyn kehityksestä huomattavasti suoraviivaisempaa. Yhtiö julkaisi CodeFusion Studio 2.0 -alustan, joka kokoaa mallin tuonnista laitteelle vientiin tarvittavat työkalut yhteen ja samaan kehitysympäristöön. Uusi versio vähentää työkaluketjujen sirpaloitumista ja tarjoaa yhtenäisen tavan tuoda tekoäly ADI:n mikrokontrollereille, DSP-prosessoreille ja muille heterogeenisille ohjainalustoille.

OnePlus on toteuttanut uudessa OnePlus 15 -huippumallissaan ratkaisun, jota älypuhelimissa ei juuri nähdä. Laitteen Wi-Fi 7 -toteutus ei perustu pelkästään Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiirin integroituihin radioihin, vaan OnePlus on lisännyt kokonaisuuden rinnalle oman, reititintason RF-etupään. Tämä tarkoittaa erillistä PA/LNA-moduulia (Power Amplifier / Low Noise Amplifier), joka vahvistaa lähetystä ja parantaa vastaanoton herkkyyttä – tyypillinen rakenne nykyaikaisissa Wi-Fi 6/7 -reitittimissä, mutta harvinainen älypuhelimissa.

Rohde & Schwarz ja Samsung ovat ensimmäiset, jotka ovat validoineet satelliittien kautta kolmena 5G- eli NR-NTN-verkon (Non-Terrestrial Network) testit kaikissa kolmessa 3GPP:n määrittelemässä kategoriassa (RF eli radiotaajuus-, RRM- eli radioresurssi- ja PCT- eli protokollatestaus). Validointi vie satelliittipohjaisen 5G:n askeleen lähemmäs kaupallista käyttöönottoa.

TDK-Lambdan i7A -sarjan uudet ei-erotetut buck-muuntimet eli hakkuritehonlähteet tuottavat jopa 1000 wattia ja 80 ampeerin virran. Teho on peräti 82 prosenttia enemmän kuin aiemmissa sarjan malleissa. Koko on edelleen 1/16-brick eli noin 3,3 × 2,3 × 1,3 senttimetriä. TDK:n mukaan kyseessä on sen historian tehokkain 1/16-brick-muunnin

Kiinalaislehtien mukaan Dongfeng Motor on tuomassa markkinoille kiinteän elektrolyytin akun, jonka energiatiheys nousee jo lukemaan 350 wattituntia kiloa kohti. Jos luvut pitävät paikkansa, kyseessä olisi yksi maailman tehokkaimmista akkukennoista.