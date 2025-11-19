STMicroelectronicsin uusi STM32WL3R-mikro-ohjain on optimoitu erityisesti kauko-ohjaimiin ja kotiautomaatioon tarjoamaan poikkeuksellisen pitkän akunkeston ja joustavat ominaisuudet. Piiri on jatkokehitetty menestyneestä STM32WL3-sarjasta, mutta se sisältää optimoituja ominaisuuksia, jotka pidentävät paristojen käyttöikää merkittävästi.
STM32WL3R:n ytimessä on erittäin vähän virtaa kuluttava RF-lähetin-vastaanotin, jonka energiatehokkuus on lehdistötiedotteen mukaan alallaan vertaansa vailla. Esimerkiksi 10 dBm lähetysteholla virrankulutus jää 10 milliampeeriin. Erittäin syvä pysäytystila (Ultra-deep stop) kuluttaa vain 450 nA, mutta säilyttää 16 kilotavua RAM-tietoa, mikä mahdollistaa sovelluksen nopean herätyksen. Shutdown-tilassa virrankulutus putoaa 14 nanoampeeriin.
Nämä virransäästötilat mahdollistavat akunkeston pidentämisen jopa vuosiin, säilyttäen samalla käyttömukavuuden nopean herätysajan ansiosta.
Ohjain sisältää Cortex-M0+ -ytimen ja kuusi yksittäistä herätysnastaa. Perinteisissä kauko-ohjaimissa on usein vain yksi herätysnasta. Kuuden nastan avulla piirisuunnittelu yksinkertaistuu ja mahdollistaa monipuolisempien, ominaisuuksiltaan rikkaampien kauko-ohjainten luomisen samalla piirilevyrakenteella.
STM32WL3R on maailman ensimmäinen Cortex-M0+ monikaistainen langaton MCU, joka tukee kauko-ohjaukselle varattua 315 MHz -taajuutta Pohjois-Amerikassa. Lisäksi tuki 850 MHz ja 950 MHz ISM-kaistoille varmistaa sen globaalin soveltuvuuden.
STMicroelectronics kehitti piirin yhdessä ranskalaisen rakennusautomaation asiantuntijan, Somfyn, kanssa. Somfy integroi uuden piirin seuraavan sukupolven RF-kauko-ohjaimiinsa ja antureihinsa. STM32WL3R on nyt tuotannossa ja saatavilla 5 x 5 millimetrin QFN32-kotelossa.