Taoglas laajentaa antennien suunnitteluun tarkoitettuja työkalujaan, kun yhtiö julkaisee merkittävän päivityksen Antenna Integrator -ratkaisuunsa. Uudistus vie antennien mallinnusta yhä pidemmälle kohti tekoälyavusteista suunnittelua, jonka tarve kasvaa IoT-laitteiden monimutkaistuessa.
Antenna Integrator on osa Taoglasin AntennaXpert-pakettia, ja sen uusin versio tarjoaa insinööreille täysin uusia mahdollisuuksia hahmotella antennin toiminta todellisilla piirilevymuodoilla. Työkaluun on lisätty yhdeksän uutta PCB-geometriaa, kuten ympyrä, kaari, kolmio, viisikulmio, kuusikulmio sekä L- ja U-muodot. Uudistus vastaa suoraan siihen, että antennien suunnittelu joudutaan yhä useammin sovittamaan ahtaisiin, epäsäännöllisiin korttirakenteisiin.
Samaan malliin käyttäjä voi nyt lisätä malliin suuria metallisia komponentteja – kuten akkuja tai näyttömoduuleita – jotka vaikuttavat radiosuorituskykyyn mutta ovat perinteisesti vaikeasti huomioitavia varhaisessa suunnittelussa. Työkalu tukee lisäksi uusia vientiformaatteja, kuten 3D STEP- ja DXF-tiedostoja, joiden avulla sähkö- ja mekaniikkatiimit voivat työskennellä yhteisen mallin ympärillä.
Taoglas lisää päivitykseen myös kolme uutta antennituotetta, mikä kasvattaa kirjastoa ja antaa suunnittelijoille enemmän vaihtoehtoja integroida ratkaisut suoraan laitemalleihin. Päivitys rakentuu aiemmin tänä vuonna tehtyjen laajennusten päälle, kuten UWB-tuen ja lisätyn suorituskykydatan.
ABI Researchin tuoreen analyysin mukaan IoT-antennien toimitusmäärät nousevat 13 miljardiin kappaleeseen vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus nostaa erityisesti esiin tekoälyä hyödyntävät suunnitteluprosessit sekä työkalut, jotka hallitsevat radiokomponenttien kasvavaa kompleksisuutta. Taoglasin mukaan tämä näkyy jo käytännössä.
- Insinöörit tarvitsevat nopeampia ja älykkäämpiä tapoja kehittää luotettavaa langatonta yhteyttä, kun laitteisiin pakataan yhä enemmän radioita ja toiminnallisuutta, toimitusjohtaja Dermot O’Shea toteaa. Hänen mukaansa Antenna Integratorin tekoälymallit oppivat jatkuvasti oikeista käyttötapauksista ja auttavat valitsemaan optimaaliset ratkaisut jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Antenna Integrator tuottaa yleensä raportit alle vuorokaudessa, mikä voi vähentää suunnittelusyklejä ja nopeuttaa tuotteiden markkinoille vientiä. Työkalu on nyt käytettävissä maksutta rekisteröitymällä Taoglasin sivuilla.