Radioverkkojen pitkään jatkunut laskukausi näyttää vihdoin tasaantuvan. Dell’Oro Groupin tuoreen RAN-katsauksen mukaan kolmannen neljänneksen alustavat luvut osoittavat, että kahden vuoden jyrkän pudotuksen jälkeen radioverkkojen laitemyynti on käytännössä vakaa Kiinan ulkopuolella – ja jopa kasvussa, kun Pohjois-Amerikka jätetään pois tarkastelusta.
Dell’Oro Groupin RAN-tutkimuksesta vastaava Stefan Pongratz kuvaa kehitystä odotetuksi. Hänen mukaansa vuoden 1Q25–3Q25 tasaiset luvut tukevat jo aiemmin esitettyä näkemystä siitä, että 5G-markkina on saavuttanut nykyisen investointisyklin pohjakohdan. Lyhyellä aikavälillä kasvu jää silti vaisuksi, mutta suurimmat toimittajat uskovat pitkäjänteisiin panostuksiin, kun verkkoja aletaan kehittää ”pelkistä yhteysputkista kohti älykkäämpiä alustoja”.
Alueellisesti EMEA-alueen kasvu kompensoi heikkoa kehitystä Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren markkinoilla. Toimittajien välinen kilpailu myös kiristyy: viisi suurinta toimijaa eli Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE ja Samsung hallitsivat tammi-syyskuussa peräti 96 prosenttia globaalista RAN-markkinasta, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna.
Sekä Huawei että Ericsson kasvattivat maailmanlaajuista osuuttaan, mutta Nokia oli raportin mukaan selvässä nousussa erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Pohjois-Amerikan kysynnän hiipuessa tämä kehitys on Nokialle merkittävä signaali, sillä operaattoreiden 5G-investoinnit ovat viime vuosina painottuneet sinne.
Ennuste vuodelle 2026 pysyy maltillisena. Dell’Oro odottaa RAN-markkinan pysyvän pääosin vakaana. Se tarkoittaa, että suurempi kasvu vaatii seuraavan investointiaallon kunnollista käynnistymistä esimerkiksi 5G-Advancedin ja tekoälypohjaisten radioverkkojen käyttöönoton muodossa.