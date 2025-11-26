Mordor Intelligencen tuoreen analyysin mukaan 5G New Radio -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana suorastaan poikkeuksellisen nopeasti. Vuonna 2025 markkinan koko on arviolta 49,9 miljardia dollaria, mutta vuoteen 2030 mennessä arvo nousee jo 153,7 miljardiin dollariin. Se merkitsee yli 25 prosentin vuotuista kasvua ja markkinan kolminkertaistumista vain viidessä vuodessa.
Kasvua vauhdittavat yhtä aikaa useat rakenteelliset voimat. Mobiilidatan määrä – erityisesti videoliikenne – kasvaa edelleen yli 40 prosentin vuositahtia, mikä pakottaa operaattorit lisäämään kapasiteettia. Samalla 5G:n satelliitti–mobiiliverkkoja yhdistävät NTN-ratkaisut, yksityiset teollisuusverkot sekä laajenevat taajuusalueet avaavat kokonaan uusia käyttö- ja liiketoimintamalleja. Standalone-ytimien ja verkon viipaloinnin yleistyminen lisää investointeja etenkin valmistavaan teollisuuteen, joka kasvaa nyt segmenttien nopeinta tahtia.
Myös teknologia-alustan muutos kasvattaa verkkoihin käytettävää rahaa. Cloud-native-ratkaisut, virtualisointi ja avoin RAN ohjaavat rahoitusta entistä enemmän ohjelmistoon ja orkestrointikerrokseen, jonka osuus markkinasta on jo yli puolet. Toisaalta toimitusketjujen haavoittuvuus ja monitoimittajaisten open-RAN-ratkaisujen turvallisuusvaatimukset tuovat omat haasteensa.
Alueellisesti Pohjois-Amerikka on edelleen suurin markkina lähes 40 prosentin osuudella, mutta nopeinta kasvu tulee Aasia–Tyynenmeren alueelta, jossa teollisuuden digitalisaatio etenee vauhdilla.
Kasvutahdin voidaan arvioida olevan varsin myönteinen signaali myös suomalaiselle verkkolaitevalmistajalle. Nokialla on vahva asema sekä Pohjois-Amerikassa että yksityisten teollisuusverkkojen toimittajana, ja markkinan siirtyminen kohti ohjelmistovetoisia arkkitehtuureja tukee yhtiön strategiaa.