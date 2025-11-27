Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2025 tunnustuspalkintonsa Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professorille Minna Palmrothille, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä avaruussään mallintamisessa ja nostanut Suomen alan kansainväliseen eturintamaan. Palkinto julkistettiin säätiön 30. vuosittaisessa palkinnonjakotilaisuudessa.
Palmroth tunnetaan erityisesti maapallon magnetosfäärin ilmiöiden sekä aurinkotuulen ja Maan vuorovaikutuksen tutkimuksesta. Hänen työnsä on keskeistä avaruussään vaikutusten ymmärtämisessä – ilmiön, joka vaikuttaa suoraan satelliittien tietoliikenteeseen ja avaruusinfrastruktuurin luotettavuuteen. Palmroth johti vuosina 2018–2025 Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikköä ja aloittaa ensi vuonna uuden Avaruusresilienssin huippuyksikön vetäjänä akatemiaprofessorina.
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Uusitalo korosti Palmrothin pitkäjänteistä työtä ja merkittävää panosta Suomen avaruusosaamisen vahvistajana.
Juhlavuotensa kunniaksi Nokia Säätiö jakoi ensimmäistä kertaa myös opetuksen tunnustuspalkinnon, yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa. Ensimmäinen palkinnon saaja on Aalto-yliopiston tietotekniikan vanhempi yliopistonlehtori Arto Hellas, jota kiitetään keskeisestä roolista tietotekniikan opetuksen uudistajana. Hellas on vaikuttanut erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja uusien kurssikonseptien luomiseen – työhön, joka on tärkeä Suomen tulevaisuuden osaajapohjan kannalta.
Nokia Säätiö on 30 vuoden aikana jakanut yli 2 000 apurahaa, yhteensä yli 11,5 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2025 apurahoja ja palkintoja jaetaan noin 480 000 euroa.
Kuvassa vasemmalta Mikko Uusitalo, Nokian hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, Minna Palmroth, Arto Hellas ja OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä.