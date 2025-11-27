Espoolainen IQM Quantum Computers investoi yli 40 miljoonaa euroa Suomen tuotantolaitoksensa laajentamiseen. Yhtiö lähes kaksinkertaistaa puhdastilansa ja järjestelmäkokoonpanolinjastonsa kapasiteetin, mikä mahdollistaa jopa 30 kvanttitietokoneen valmistamisen vuodessa.
Laajennus kasvattaa Espoon tehtaan pinta-alan 8000 neliömetriin ja yhdistää saman katon alle sekä kvanttisirujen valmistuksen että kokonaisjärjestelmien kokoonpanon. IQM:n mukaan kyseessä on yksi maailman kehittyneimmistä kvanttitietokoneiden tuotantolinjoista, ja se on keskeinen askel kohti yhtiön kunnianhimoista tavoitetta rakentaa miljoonan kubitin kvanttitietokone vuoteen 2033 mennessä.
Yhtiö kertoo, että uusi kapasiteetti tukee erityisesti virheenkorjattujen kvanttiprosessorien kehitystä ja testausvaihetta. Investointi sisältää merkittävän määrän uutta puhdastilakalustoa, jota tarvitaan kubittien skaalaamiseksi vikasietoisiin arkkitehtuureihin. IQM tavoittelee fault-tolerant-tekniikan läpimurtoa vuoteen 2030 mennessä.
- Tämä tulee olemaan yksi maailman edistyneimmistä kvanttitietokoneiden tuotantolaitoksista. Samalla linja mahdollistaa laadun, määrän ja vakauden, jota markkina nyt odottaa”, sanoo IQM:n operaatioista vastaava varatoimitusjohtaja Pasi Kivinen.
Laajennus tukee myös hiljattain julkistettua, yli 300 miljoonan dollarin Series B -rahoituskierrosta ja vahvistaa Suomen sekä Euroopan kvantti- ja komponenttihuoltovarmuutta. IQM:n mukaan investointi on linjassa EU:n kvanttistrategian kanssa ja lisää alueen teknologista suvereniteettia.
Osana hanketta IQM siirtyy kohti hiilineutraalia tuotantoa ottamalla käyttöön päästöjä vähentävän abatement-järjestelmän ja siirtymällä kokonaan uusiutuvaan kaukolämpöön.
- Laajentamalla valmistustamme toimittaa suurempia ja virheenkorjaukseen perustuvia kvanttisiruja asiakkaillemme. Samalla vahvistamme johtoasemaamme suprajohtavissa kvanttitietokoneissa, toteaa IQM:n toimitusjohtaja ja perustaja Jan Goetz.