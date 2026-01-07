HP hävitti tietokoneen kotelon – tekoäly-PC näppäimistöön

HP esitteli CES 2026 -messuilla poikkeuksellisen ratkaisun, jossa perinteinen tietokoneen kotelo on kadonnut kokonaan. Uudessa HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC -laitteessa koko tietokone on rakennettu näppäimistön sisään. Työpöydälle ei jää enää erillistä PC-laatikkoa, vain näppäimistö ja näyttö.

EliteBoard G1a on täysiverinen Copilot+-luokan tekoäly-PC. Sen sisällä on AMD:n Ryzen AI 300 -sarjan suoritin ja yli 50 TOPS:n NPU-tekoälykiihdytys. Suorituskyky vastaa ohuita ja kevyitä yritysläppäreitä, mutta muoto on täysin erilainen. HP ei siis tehnyt heikompaa tietokonetta, vaan siirsi saman tekniikan uuteen fyysiseen muotoon.

Ajatus perustuu työn muuttumiseen. Työtä tehdään useilla näytöillä, vaihtelevissa työpisteissä ja yhä useammin telakkamaisesti. EliteBoard saa virtansa USB-C- tai Thunderbolt-liitännän kautta usein suoraan näytöstä, ja yksi kaapeli riittää virralle, kuvalle ja datalle. Valinnainen sisäinen akku mahdollistaa vain lyhyen irrotetun käytön, joten laite ei ole tarkoitettu varsinaiseksi kannettavaksi.

HP:n ratkaisu asettuu läppärin ja mini-PC:n väliin. Se ei kilpaile tehokannettavien kanssa eikä korvaa akkukäyttöistä mobiilityötä, mutta se siivoaa työpöydän ja tekee moninäyttöisestä työstä yksinkertaisempaa. Samalla tietoturva on rakennettu laitteistotasolle HP Wolf Security -ratkaisulla, mikä korostaa yrityskäyttöä.

EliteBoard G1a:n merkitys ei ole yksittäisessä komponentissa, vaan siinä, että HP kyseenalaistaa koko PC-kotelon tarpeen. Kun tietokone on näppäimistö, työpöydältä katoaa yksi laite kokonaan. Tämä tekee ratkaisusta enemmän työpöytäkonseptin uudelleenajattelun kuin pelkän erikoisen muotoilukokeilun.

HP EliteBoard G1a tulee saataville huhtikuussa 2026. Suositushinta on 595 euroa.