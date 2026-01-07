Qualcomm on ottanut CES 2026:ssa selvästi aiempaa aggressiivisemman askeleen kohti PC-markkinoiden ydintä. Uusi Snapdragon X2 Plus ei ole enää vain energiatehokas ARM-vaihtoehto, vaan suora haaste Intelin pitkään hallitsemalle x86-kannettavien valtavirralle.
Qualcommin lähestymistapa eroaa perinteisestä PC-ajattelusta. Snapdragon X2 Plus yhdistää kolmannen sukupolven Oryon-suorittimen, jopa 35 prosenttia paremman yksiydinsuorituskyvyn edelliseen sukupolveen verrattuna ja selvästi alhaisemman virrankulutuksen. Samalla 80 TOPS:n NPU nostaa paikallisen tekoälylaskennan keskiöön tavalla, johon Intel ei ole vielä pystynyt vastaamaan samalla tasolla.
Intelille tämä osuu arkaan paikkaan. Yhtiö on viime vuosina panostanut Core Ultra -sukupolvessa tekoälykiihdytykseen ja energiatehokkuuteen, mutta Qualcomm pystyy nyt yhdistämään pitkän akkukeston, kevyet ja ohuet laitteet sekä Copilot+ PC -vaatimukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on yhdistelmä, joka puhuttelee sekä yrityskäyttäjiä että luovia ammattilaisia.
Merkittävä muutos on myös ohjelmistopuolella. Windows 11 Copilot+ PC -alusta ja ARM-natiivien sovellusten nopea lisääntyminen poistavat monia aiempia esteitä Snapdragon-pohjaisten tietokoneiden yleistymiseltä. Kun suuret OEM-valmistajat tuovat X2 Plus -laitteita markkinoille jo vuoden 2026 alkupuolella, Qualcomm ei enää toimi sivuroolissa.
Silti Intelin asema ei horju yhdessä yössä. Yritysmarkkinat, raskas ammattikäyttö ja laaja ohjelmistoyhteensopivuus ovat edelleen Intelin vahvuuksia. Lisäksi Intelin omat arkkitehtuuripäivitykset ja valmistusteknologian kehitys voivat tasoittaa eroa nopeasti.
Kysymys ei siis ole vielä Intelin asemasta luopumisesta, vaan siitä, että kilpailutilanne on aidosti muuttunut. Snapdragon X2 Plus tekee Qualcommista ensimmäistä kertaa uskottavan vaihtoehdon PC-markkinoiden valtavirtaan. Intelin ei ehkä tarvitse vielä pelätä, mutta sen ei ole enää varaa olla ottamatta Qualcommia vakavasti.