VTT on ottanut merkittävän askeleen kohti tulevaisuuden erittäin nopeita langattomia yhteyksiä. Tutkimuskeskus on osoittanut, että D-kaistan taajuusalueella voidaan toteuttaa vakaa ja erittäin kapasiteetiltaan suuri langaton radiolinkki, joka yltää kymmenien gigabittien sekuntinopeuksiin. Kyse ei ole pelkästä teoriasta tai yksittäisestä komponentista, vaan toimivasta, mitatusta järjestelmätason kokonaisuudesta.
Demonstraatiossa hyödynnettiin VTT:n kehittämää sähköisesti keilaa ohjaavaa läpäisyantenniryhmää. Antennijärjestelmä perustuu kehittyneisiin MMIC-pohjaisiin vektorimodulaattoreihin, joiden avulla radiokeilan suuntaa voidaan muuttaa nopeasti ja tarkasti ilman mekaanista liikettä. Tämä on D-kaistalla ratkaisevaa, sillä erittäin korkeilla taajuuksilla keilat ovat kapeita ja yhteyden vakaus edellyttää jatkuvaa ja täsmällistä ohjausta.
Langaton linkki toteutettiin 110–170 gigahertsin taajuusalueella käyttäen laajakaistaisia moduloituja signaaleja, joiden kaistanleveys oli jopa 8 gigahertsiä. Mittauksissa saavutettiin kymmenien gigabittien tiedonsiirtonopeudet, mukaan lukien 20 gigabitin sekuntinopeus ilmateitse toteutetussa yhteydessä. Yhteyden toimivuus pystyttiin osoittamaan myös useiden metrien etäisyyksillä, mikä on D-kaistan olosuhteissa poikkeuksellista.
Tulosten uskottavuuden varmistivat instrumenttiluokan mittaukset, jotka toteutettiin yhteistyössä mittalaitevalmistaja Anritsun kanssa. Anritsun testausratkaisut mahdollistivat koko linkin karakterisoinnin signaalin generoinnista ja moduloinnista aina ilmateitse tapahtuvaan siirtoon ja vastaanottoon asti. Näin varmistettiin, että saavutetut suorituskykyluvut perustuvat todellisiin, mitattuihin tuloksiin.
VTT:n näkökulmasta kyse on ennen kaikkea osoituksesta siitä, että D-kaistaa voidaan hyödyntää käytännöllisessä langattomassa tiedonsiirrossa. Taajuusalue on pitkään nähty potentiaalisena ratkaisuna esimerkiksi langattomaan runkoverkkoon, teollisiin yhteyksiin, puolustussovelluksiin ja tuleviin 6G-verkkoihin, mutta käytännön toteutukset ovat jääneet vähäisiksi teknisten haasteiden vuoksi.
Nyt esitelty demonstraatioratkaisu siirtää D-kaistan selvästi lähemmäs todellisia sovelluksia. Se osoittaa, että erittäin korkeat taajuudet eivät ole vain tutkimuslaboratorioiden kokeiluja, vaan realistinen vaihtoehto tilanteisiin, joissa tarvitaan kuituluokan kapasiteettia ilman fyysistä kaapelointia.