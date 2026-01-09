Tekoälyn ja automaation nopea käyttöönotto johti vuonna 2025 arviolta lähes 70 000 työpaikan katoamiseen globaalilla teknologia-alalla. Tämä käy ilmi valuutta- ja talouspalveluyhtiö RationalFX:n tuoreesta raportista, joka kokoaa yhteen viime vuoden laajat irtisanomisaallot.
Raportin mukaan teknologia-alalla irtisanottiin vuoden 2025 aikana yhteensä noin 245 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Näistä leikkauksista merkittävä osa liittyi suoraan tekoälyn ja automaation käyttöönottoon, kun yritykset korvasivat erityisesti hallinnon, asiakastuen, henkilöstöhallinnon ja datankäsittelyn tehtäviä ohjelmistoilla ja AI-pohjaisilla agenteilla.
Yhdysvallat vastasi selvästi suurimmasta osasta irtisanomisia. Amerikkalaisyritysten osuus kaikista teknologia-alan työpaikkaleikkauksista oli lähes 70 prosenttia. Euroopassa irtisanomisia tehtiin määrällisesti vähemmän, mutta raportin mukaan myös täällä useat leikkaukset liittyivät suoraan tekoälystrategioihin ja organisaatioiden automatisointiin.
Suurista teknologiayhtiöistä Amazon, Microsoft ja Intel mainitaan raportissa esimerkkeinä yrityksistä, jotka samaan aikaan kasvattivat panostuksiaan tekoälyyn ja vähensivät henkilöstöä. Useissa tapauksissa yhtiöt perustelivat irtisanomisia tarpeella virtaviivaistaa rakenteita ja kohdentaa resursseja AI-vetoiseen liiketoimintaan, vaikka taloudellinen tulos oli vahva.
RationalFX:n analyysin mukaan kehitys ei ole tilapäinen. Raportti arvioi, että vuonna 2026 yritykset jatkavat organisaatioiden uudelleenrakentamista tekoälyn ympärille, mikä voi tarkoittaa lisää työpaikkojen katoamista, mutta samalla myös täysin uusien roolien syntyä erityisesti AI-kehityksen ja -hallinnan alueilla.
Lähde: RationalFX, Global Tech Sector Layoffs: Nearly 245,000 Jobs Cut Worldwide in 2025.