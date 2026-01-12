PC-markkina kasvoi vahvasti vuonna 2025, mutta muistien ja tallennusratkaisujen saatavuus on noussut vakavaksi uhkaksi kehityksen jatkumiselle. Tuoreen Omdia-analyysin mukaan PC-toimitukset kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 10,1 prosenttia 75 miljoonaan laitteeseen. Koko vuoden 2025 toimitukset ylsivät 279,5 miljoonaan kappaleeseen, mikä tarkoittaa 9,2 prosentin kasvua edellisvuoteen.
Kannettavien tietokoneiden toimitukset nousivat vuoden aikana 8 prosenttia 220,4 miljoonaan laitteeseen. Pöytäkoneiden kasvu oli tätäkin nopeampaa: toimitukset kasvoivat 14,4 prosenttia 59 miljoonaan laitteeseen. Omdian mukaan markkina oli määrällisesti terve, mutta jo kesällä alkanut muistien ja massamuistien saatavuuden kiristyminen muutti tilannetta nopeasti.
Vuoden 2025 aikana niin sanottujen perus-PC-koneiden muisti- ja tallennuskustannukset nousivat 40–70 prosenttia. Tämä on johtanut hintapaineisiin, joita valmistajat ovat jo alkaneet siirtää asiakkaille. Omdian pääanalyytikon Ben Yehin mukaan rajallinen tarjonta uhkaa jo nyt vuoden 2026 toimitusennusteita. Valmistajat vastaavat tilanteeseen painottamalla kalliimpia ja paremmin katteellisia kokoonpanoja sekä karsimalla keski- ja alapään malleja.
Vuodelle 2026 kysyntänäkymä on silti kohtuullisen vahva. Omdian marraskuussa 2025 tekemässä B2B-kanavakyselyssä 57 prosenttia vastaajista odottaa PC-liiketoiminnan kasvavan tänä vuonna. Ongelmana on tarjontapuoli: muistien ja tallennuksen saatavuuden ei uskota täysin vastaavan kysyntää. Yehin mukaan menestyminen riippuu yhä enemmän valmistajien hankintakyvystä ja neuvotteluasemasta toimittajiin nähden.
Valmistajista markkinajohtajana jatkoi Lenovo, joka toimitti vuonna 2025 yhteensä 71 miljoonaa PC:tä. Toiseksi sijoittui HP 57,4 miljoonalla laitteella ja kolmanneksi Dell 41,9 miljoonalla. Apple erottui joukosta nopeimmin kasvavana valmistajana 16,4 prosentin vuosikasvulla, ja Asus täydensi viiden kärjen.
Omdian viesti on selvä: PC-markkinan kasvu ei ole kiinni kysynnän hiipumisesta, vaan siitä, kuinka hyvin valmistajat pystyvät turvaamaan muisti- ja tallennuskomponenttien saatavuuden kiristyvässä markkinatilanteessa.