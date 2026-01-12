Nottinghamin yliopiston ja Imperial College Londonin tutkijat ovat demonstroineet UV-C-alueella toimivan laserjärjestelmän, jossa yksittäisen laserpulssin kesto on vain noin 0,24 pikosekuntia eli 240 femtosekuntia. Aikaskaala on poikkeuksellinen ja avaa periaatteessa mahdollisuuden täysin uuden luokan optiseen datansiirtoon.
Tutkimuksessa yhdistetään ensimmäistä kertaa femtosekuntiluokan UV-C-laserpulssien generointi ja niiden ultranopea detektointi samaan kokonaisuuteen. UV-C-pulssit tuotetaan epälineaarisissa optisissa kiteissä faasisovitettujen toisen kertaluvun prosessien avulla. Detektio tehdään huoneenlämmössä atomipaksuihin 2D-puolijohteisiin perustuvilla sensoreilla.
Tutkijat demonstroivat myös vapaassa tilassa toimivan lähettimen ja vastaanottimen, jossa UV-C-laser koodaa viestin ja 2D-puolijohdesensori purkaa sen. Kyse on kuitenkin toimintaperiaatteen näytöstä, ei varsinaisesta viestintälinkin suorituskyvyn mittauksesta.
Vaikka pulssin kesto on vain 0,24 pikosekuntia, datansiirtonopeutta ei työssä ilmoiteta. Pulssin äärimmäisen lyhyt kesto kertoo ajallisesta resoluutiosta, ei suoraan bittinopeudesta, joka riippuu esimerkiksi pulssien toistotaajuudesta, modulaatiosta ja signaali-kohinasuhteesta.
UV-C-alue kiinnostaa viestintätutkijoita erityisesti siksi, että valo siroutuu ilmakehässä voimakkaasti. Tämä mahdollistaa niin sanotun non-line-of-sight-viestinnän, jossa yhteys toimii myös ilman suoraa näkölinjaa. Sovelluksia nähdään autonomisissa järjestelmissä, robotiikassa ja vaativissa teollisissa ympäristöissä.
Tutkijoiden mukaan työn merkittävin anti on osoitus siitä, että ultranopea UV-C-fotoniikka on teknisesti mahdollinen ja että sekä lähde että detektori voidaan toteuttaa skaalautuvilla ja integroitavilla ratkaisuilla. Varsinaiset viestintänopeudet jäävät seuraavien tutkimusten tehtäväksi.