Nvidia nousi vuonna 2025 historialliseen asemaan. Yhtiöstä tuli ensimmäinen puolijohdevalmistaja, jonka vuotuinen liikevaihto ylitti 100 miljardia dollaria. Gartnerin ennakkotietojen mukaan Nvidian puolijohdemyynnin arvo nousi 125,7 miljardiin dollariin.
Koko maailman puolijohdemarkkina kasvoi vuonna 2025 peräti 21 prosenttia ja saavutti 793 miljardin dollarin tason. Kasvusta noin 36 prosenttia tuli yksin Nvidialta. Tämä on poikkeuksellista toimialalla, joka on perinteisesti kasvanut usean yrityksen ja segmentin voimin.
Nvidian liikevaihto kasvoi vuodessa lähes 49 miljardia dollaria. Yhtiö vastasi yli kolmanneksesta koko alan kasvusta. Gartnerin mukaan Nvidia ohitti Samsung Electronicsin 53 miljardilla dollarilla ja kasvatti markkinaosuutensa 15,8 prosenttiin.
Kasvun taustalla on tekoälyinfrastruktuurin nopea rakentaminen. Erityisesti datakeskusten AI-prosessorit, korkean kaistanleveyden HBM-muistit ja verkkopiirit vetivät markkinaa. AI-prosessoreiden myynti ylitti vuonna 2025 jo 200 miljardia dollaria.
Historiallisesti mikään yksittäinen yritys ei ole hallinnut puolijohdemarkkinan vuotuista kasvua vastaavalla tavalla. Intelin PC-aikakaudella ja muistivalmistajien nousukausina kasvu jakautui usealle toimijalle. Nvidian asema on poikkeus, sillä se hallitsee samanaikaisesti laskentaa, ohjelmistoalustaa ja ekosysteemiä.
Gartner arvioi tekoälypiirien osuuden kasvavan edelleen. Vuoteen 2029 mennessä niiden ennustetaan muodostavan yli puolet koko puolijohdemarkkinasta. Tämä viittaa siihen, että Nvidian vaikutus alan rakenteeseen voi olla pysyvä, ei vain yhden syklin ilmiö.
Lähde: Gartner