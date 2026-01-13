Maailman älypuhelintoimitukset kasvoivat vuonna 2025 vain 2 prosenttia. Kasvu oli vaatimatonta, mutta suunta pysyi positiivisena. Tiedot perustuvat Counterpoint Researchin alustaviin lukuihin. Markkinajohtajaksi nousi Apple, joka saavutti 20 prosentin markkinaosuuden. Applen toimitukset kasvoivat 10 prosenttia, mikä oli selvästi eniten viiden suurimman valmistajan joukossa. Vetureina toimivat premium-mallit ja kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla.
Toiseksi sijoittui Samsung 19 prosentin osuudella. Sen toimitukset kasvoivat 5 prosenttia. Kasvua toivat erityisesti Galaxy A -sarjan keskihintaiset mallit sekä S- ja Z-sarjan premium-laitteet.
Kolmantena jatkoi Xiaomi 13 prosentin osuudella. Neljänneksi sijoittui vivo. OPPO:n toimitukset laskivat, mutta OPPO–realme-kokonaisuus ylsi 11 prosenttiin, mikä riitti neljänteen sijaan yhdistettynä.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä markkina kasvoi vain prosentin. Apple nappasi tuolloin jo neljänneksen kaikista toimituksista, korkeimman osuutensa koskaan.
Counterpointin mukaan 2 prosentin vuosikasvu kertoo markkinan hauraudesta. Vuodelle 2026 näkymä on varovainen. DRAM- ja NAND-muistien pula sekä hinnannousut painavat toimituksia. Siruvalmistajien painopiste siirtyy tekoälykonesaleihin, ei älypuhelimiin.
Analyytikoiden arvion mukaan Apple ja Samsung kestävät tilanteen parhaiten. Kiinalaisilla, edullisempiin malleihin nojaavilla valmistajilla paineet ovat suuremmat.