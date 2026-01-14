Yhdysvallat kiristää lentokenttien turvatarkastuksia kesän 2026 jalkapallon MM-kisojen alla. Maan liikenneturvallisuusviranomainen Transportation Security Administration (TSA) on myöntänyt useiden miljoonien dollarien sopimuksen Rohde & Schwarzille uusien kehonkuvantamisskannerien toimittamisesta kisojen isäntäkaupunkien lentokentille.
Käyttöön tulevat QPS201-skannerit perustuvat tekoälyä hyödyntävään millimetriaaltokuvantamiseen. Matkustaja seisoo laitteessa avoimessa asennossa kädet alhaalla, ja tarkastus kestää vain millisekunteja. Valmistajan mukaan tekniikka parantaa läpivirtausta ja tunnistaa piilotetut esineet aiempaa tarkemmin ilman ionisoivaa säteilyä. Laitteet on hyväksytty sekä TSA:n että eurooppalaisen ECAC-ilmailuviranomaisyhteistyön korkeimpien vaatimusten mukaisesti.
TSA:n mukaan investointi tähtää turvatarkastusten modernisointiin ennakoiden poikkeuksellisen suuria matkustajamääriä. MM-turnaus järjestetään Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, ja otteluita pelataan useissa Yhdysvaltain suurkaupungeissa. Rohde & Schwarzin mukaan vastaavia skannereita on jo käytössä yli sadalla Yhdysvaltain lentokentällä ja yli 2 000 kohteessa maailmanlaajuisesti.
Kisojen ympärille on kuitenkin kertynyt myös kitkaa. Osa kansainvälisistä faneista on ilmoittanut boikotoivansa turnausta tai harkitsevansa matkustamista uudelleen korkean hintatason, dynaamisen lipunhinnoittelun sekä Yhdysvaltoihin matkustamisen poliittisten ja hallinnollisten esteiden vuoksi. Erityisesti Euroopassa kritiikki on kohdistunut siihen, että perinteisille kannattajille tarjotut liput olivat aluksi poikkeuksellisen kalliita.
Kritiikin seurauksena FIFA joutui joulukuussa alentamaan osaa MM-kisojen lipunhinnoista. Osa otteluista sai 60 dollarin erikoiskiintiön uskollisille kannattajille, vaikka vielä aiemmin finaalin hintapyyntö nousi yli 4 000 dollariin. FIFA:n mukaan muutos tehtiin tukemaan matkustavia faneja, mutta kannattajajärjestöjen mielestä alennukset eivät ratkaise ongelmaa.
Turvainvestointi ja fanien vastareaktio muodostavat ristiriitaisen asetelman. Yhdysvallat varautuu massiiviseen matkustajavirtaan kehittyneellä tekoäly- ja millimetriaaltotekniikalla, mutta samaan aikaan kisojen vetovoima perinteisten fanien keskuudessa on joutunut koetukselle. Lopullinen mittari nähdään kesällä 2026, kun selviää, kuinka moni kannattaja todella nousee lentokoneeseen ja kulkee uuden sukupolven skannereiden läpi matkalla MM-katsomoihin.