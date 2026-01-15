Muistipula on noussut yhdeksi koko elektroniikkateollisuuden pahimmista pullonkauloista. Eteläkorealainen SK hynix vastaa tilanteeseen poikkeuksellisen suurella investoinnilla. Yhtiö ilmoitti sijoittavansa 19 biljoonaa Korean wonia, eli noin 13 miljardia dollaria, uuteen tehtaaseen. Uusi tuotantolaitos rakennetaan Cheongjuun Etelä-Koreaan, jossa SK hynixillä on jo merkittävää muistituotantoa.
Tehdas keskittyy erityisesti HBM-muisteihin (High-Bandwidth Memory), joita käytetään tekoälykiihdyttimissä ja palvelinkeskusten laskentakorteissa. Rakentaminen alkaa huhtikuussa, ja tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2027 loppuun mennessä.
HBM-muistit ovat nousseet kriittiseen rooliin tekoälyjärjestelmissä. SK hynix on tällä hetkellä markkinajohtaja HBM-muisteissa, joita käytetään muun muassa Nvidian tekoälyprosessoreissa. Tekoälybuumi on kasvattanut kysyntää nopeammin kuin valmistajat ovat pystyneet lisäämään kapasiteettia.
Samalla perinteisten DRAM-muistien tarjonta on kiristynyt. Kun tuotantokapasiteettia ohjataan vaativampiin HBM-ratkaisuihin, tavallisten muistien saatavuus heikkenee ja hinnat nousevat. Tämä näkyy jo laitevalmistajien kustannuksissa laajasti tietokoneista verkkolaitteisiin.
Markkinatutkimusyhtiö TrendForce ennustaa DRAM-hintojen nousevan jopa 50–55 prosenttia kuluvalla neljänneksellä verrattuna viime vuoden loppuun. SK hynixin mukaan HBM-markkinan vuotuinen kasvu yltää 33 prosenttiin vuosina 2025–2030.
SK hynix ei ole ainoa, joka reagoi muistipulaan. Myös Samsung Electronics on ilmoittanut lisäävänsä HBM-tuotantoa. SK hynixin miljardiluokan investointi kertoo kuitenkin, kuinka vakavaksi muistien saatavuusongelma on koko tekoälyaikakauden infrastruktuurissa muodostunut.