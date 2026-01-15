Mobiilisovellusten kuluttajakulutus kasvoi vahvasti vuonna 2025, vaikka sovellusten latausmäärät laskivat edelleen, kertoo analytiikkayritys Appfigures vuoden 2025 raportti. Kuluttajien mobiilisovelluksiin käyttämä rahamäärä kasvoi noin 155,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin eli reiluun 138 miljardiin euroon.
Vuonna 2025 kaikkien mobiilisovellusten ja -pelien latauksia App Storesta ja Google Playstä kertyi arviolta 106,9 miljardia, mikä on noin 2,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Latausmäärien lasku on jatkunut viidettä vuotta peräkkäin, ja huippulukemasta vuoden 2020 (135 miljardia) ollaan selvästi alempana. Lukema kertoo uusien käyttäjien aktivoitumisen vähenemisestä, mutta samaan aikaan kuluttajat käyttivät entistä enemmän rahaa sovelluksiin.
Raportti osoittaa, että sovelluskehittäjät ja julkaisijat ovat onnistuneet siirtämään liiketoimintaansa kertamaksuista kohti tilausmalleja ja sovelluksen sisäisiä ostoja, mikä on auttanut tulovirtoja kasvamaan huolimatta latausten vähenemisestä.
Perinteisesti mobiilipelit ovat vetäneet suurimman osan mobiilisovellusten tuotoista, mutta vuonna 2025 tilanne alkoi tasaantua. Kuluttajat käyttivät rahaa mobiilipeleihin noin 72,2 miljardia dollaria eli runsaat 64 miljardia euroa. Tämä oli kasvua noin 10 prosenttia vuodentakaisesta, mutta silti pelien osuus kokonaiskulutuksesta jäi alle puoleen (~46 prosenttiin). Samaan aikaan ei-peli-sovellusten kulutus kasvoi huomattavasti nopeammin: noin 82,6 miljardia dollaria eli noin 73,2 miljardia euroa, mikä on 33,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vaikka pelien kulutus kasvoi, pelien latausmäärät laskivat selvästi. Noin 39,4 miljardia latausta on 8,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2024. Ei-peli-sovellusten lataukset pysyivät käytännössä ennallaan, kasvaen lievästi 1,1 prosenttia 67,4 miljardiin lataukseen.
Erityisesti Yhdysvalloissa mobiilisovellusten kulutus nousi merkittävästi. Kuluttajat käyttivät sovelluksiin arviolta 55,5 miljardia dollaria eli noin 49,2 miljardia euroa, mikä on 18,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Samanaikaisesti lataukset laskivat noin 4,2 prosenttia 10 miljardiin lataukseen. Ei-peli-sovellusten kulutus kasvoi selvästi enemmän kuin pelien kulutus Yhdysvalloissa, mikä heijastaa sovellusten monipuolistuvaa roolia arjessa.