Puolijohdesuunnittelun työkalumarkkina kasvaa, mutta kasvu ei tule perinteisistä EDA-työkaluista. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä nopeimmin kasvanut segmentti oli puolijohde-IP, eli valmiiden IP-lohkojen lisensointi ja myynti.
ESD Alliancen tuoreen markkinaraportin mukaan EDA-markkinan liikevaihto kasvoi viime vuoden heinä-syyskuussa 8,8 prosenttia ja nousi 5,6 miljardiin dollariin. Tästä kasvusta suurin osa tuli Semiconductor Intellectual Property (SIP) -kategoriasta, jonka liikevaihto kasvoi peräti 13,6 prosenttia lähes 1,92 miljardiin dollariin.
Kehitys kertoo siitä, että yhä useammat siruprojektit perustuvat valmiisiin IP-lohkoihin. Prosessoriytimet, liitäntä-IP:t, muisti- ja analogialohkot ostetaan yhä useammin valmiina, jotta kehitysaikaa ja riskejä voidaan pienentää. Tämä hyödyttää erityisesti suuria IP-toimittajia, mutta myös EDA-talot, joilla on oma IP-portfolionsa.
Myös palveluliiketoiminta kasvaa vahvasti. EDA-palvelut, kuten suunnittelutuki, integraatio ja konsultointi, kasvoivat yli 10 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että IP-lohkojen käyttö lisää samalla tarvetta asiantuntijapalveluille ja asiakaskohtaisille ratkaisuille.
Perinteisten EDA-työkalujen ydinalue kasvaa selvästi hitaammin. Fyysisen suunnittelun ja verifiointityökalujen liikevaihto kasvoi vain 1,3 prosenttia, ja markkina on itse asiassa pidemmän aikavälin vertailussa jo lievästi laskussa. Tämä kertoo markkinan kypsymisestä ja hintapaineista erityisesti backend-suunnittelussa.
Maantieteellisesti kasvu painottuu Aasiaan. APAC-alueen EDA-hankinnat kasvoivat yli 20 prosenttia, kun taas Amerikoissa ja Euroopassa kasvu jäi muutamaan prosenttiin. Japanissa markkina jopa supistui.