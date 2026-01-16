Kiinalaisen Oppon Find X9 on tullut myyntiin Suomessa 999 euron hintaluokkaan. Tässä mallissa huomio kannattaa ohjata yhteen asiaan. Akunkesto on poikkeuksellinen. Se muuttaa arjen käytön rytmin, koska puhelinta ei tarvitse ladata rutiininomaisesti joka yö.
Find X9:n 7025 milliampeeritunnin akku on iso jo pelkkänä lukuna. Kiinnostavaa on, että kapasiteetti on pakattu 7,99 millimetrin runkoon. Oppo perustelee tätä pii-hiiliakkutekniikalla, jolla energiatiheyttä saadaan kasvatettua ilman, että laite paisuu tiiliskiveksi. Valmistajan mukaan Find X9:n akku on 24,7 prosenttia suurempi kuin edeltäjässä.
Käytännön käytössä ison akun hyöty näkyy juuri siellä, missä käyttäjät sen oikeasti huomaavat. Useampi testaaja kuvaa Find X9:ää puhelimeksi, joka kestää raskaassakin käytössä helposti päivän ja venyy kevyemmällä käytöllä kahteen päivään. GadgetMatchin testissä puhelin kesti Shenzhenin matkalla kaksi täyttä päivää yhdellä latauksella, vaikka käyttöön kuului mobiilidataa, kuvaamista ja videota.
Akun koko ei yksin selitä kaikkea. Find X9:n energiatehokkuutta tukee myös se, että järjestelmäpiiri on 3 nanometrin MediaTek Dimensity 9500. Kun kulutus pysyy kurissa, suuri akku muuttuu aidosti käyttöajaksi eikä vain markkinointiluvuksi. Oppon omissa materiaaleissa korostetaan myös ohjelmiston ja virranhallinnan optimointia.
Kun lataus lopulta tulee ajankohtaiseksi, Find X9 ei jää pitkiksi ajoiksi seinään kiinni. Laite tukee 80 watin SuperVOOC-pikalatausta ja 50 watin AirVOOC-langattoman latauksen. Tämä on olennainen yhdistelmä. Iso akku antaa pitkän käyttöajan ja nopea lataus tekee satunnaisesta täydennyksestä helppoa.
Suomen kannalta kiinnostavaa on myös saatavuus. Find X9:n jälleenmyyjäksi on kerrottu Power, ja suositushinta 12/512 gigatavun versiolle on 999 euroa. Tällä hinnalla Oppo käytännössä myy akkukeston kilpailuetuna, ei vain kamerayhteistyön tai suorituskykylukujen varassa.
Testissä oli X9-sarjan perusmalli. Sarjassa on myös Find X9 Pro -malli, jossa on 7500 milliampeeritunnin akku, 6,78 tuuman LPTO-näyttö ja 200 megapikselin Hasselblad-teleobjektiivi.