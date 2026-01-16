Puolijohdeteollisuus ylittää ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin liikevaihdon rajan vuonna 2026. Taustalla on ennen kaikkea tekoälyn räjähdysmäinen kasvu, joka ohjaa investointeja muisti- ja logiikkapiireihin sekä datakeskuksiin, arvioi Omdia tuoreessa markkinaennusteessaan.
Omdian mukaan puolijohdemarkkinan kasvu kiihtyy vuonna 2026 peräti 30,7 prosenttiin. Ilman tekoälyyn liittyvää muisti- ja logiikkapiirien kysyntää kasvu jäisi vain noin kahdeksaan prosenttiin, mikä korostaa AI-investointien poikkeuksellista merkitystä koko toimialalle.
Kuvio osoittaa selvästi, että Computing & Data Storage on suurin ja nopeimmin kasvava segmentti. Sen liikevaihto nousee yli 500 miljardin dollarin, ja vuosikasvu ylittää 40 prosenttia. Datakeskusten palvelimet, muisti-intensiiviset sovellukset ja kohonneet muistipiirien hinnat ajavat kehitystä. Hyperskaalaluokan datakeskusten yhteenlasketut investoinnit tekoälyinfrastruktuuriin lähestyvät jo 500 miljardia dollaria vuodessa.
Muistipiireissä kasvu on niin ikään poikkeuksellisen voimakasta. DRAM- ja NAND-muistien kysyntä kasvaa tekoälyn ja palvelinmarkkinan vetämänä, ja muistihintojen nousu näkyy suoraan liikevaihdossa. Logiikkapiirien puolella kasvu on maltillisempaa, mutta edelleen selvästi keskimääräistä vahvempaa AI-piirien ansiosta.
Myös Wireless- ja Consumer Electronics -segmentit kasvavat, mutta selvästi hitaammin. Kuluttajapuolella kehitystä tukevat lähinnä premium-laitteet, tekoälyominaisuuksien lisääntyminen sekä muistien hinnannousu, eivät niinkään laajamittainen volyymikasvu.
Se, että kasvu nojaa vahvasti tekoälyyn ja datakeskuksiin, eikä perinteiseen kuluttaja- tai teollisuuskysyntään, ei ole pelkästään hyvä asia. Omdian mukaan puolijohdemarkkina on nyt aiempaa keskittyneempi ja haavoittuvampi.