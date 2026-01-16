AWS:n eurooppalaisten asiakkaiden data pysyy nyt Euroopassa

Amazon Web Services (AWS) on ottanut merkittävän askeleen Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamisessa. Yhtiö on tuonut yleisesti saataville AWS European Sovereign Cloud -ratkaisun, jonka keskeinen lupaus on yksiselitteinen: eurooppalaisten asiakkaiden data, metadata ja pilvipalveluiden hallinta pysyvät kokonaan EU:n sisällä.

Kyseessä on AWS:n mukaan täysin itsenäinen pilviympäristö, joka on fyysisesti ja loogisesti erotettu muista AWS-alueista. Palvelua operoidaan, hallitaan ja valvotaan yksinomaan Euroopassa, eurooppalaisin resurssein ja EU-lainsäädäntöä noudattaen. Ratkaisu on suunnattu erityisesti julkishallinnolle sekä vahvasti säännellyille toimialoille, joilla datan sijainti ja operatiivinen riippumattomuus ovat kriittisiä vaatimuksia.

AWS investoi eurooppalaiseen suvereenipilveen yli 7,8 miljardia euroa Saksassa, jonne palvelun ensimmäinen AWS-alue on jo käynnistetty Brandenburgissa. Lisäksi ratkaisua laajennetaan uusilla suvereenipilveen kuuluvilla AWS Local Zone -alueilla Belgiaan, Alankomaihin ja Portugaliin. Näin AWS tuo tiukimmat suvereniteettikontrollit lähemmäs asiakkaita eri puolilla Eurooppaa.

Pilven toiminta perustuu eurooppalaiseen hallintomalliin. AWS on perustanut hanketta varten erillisen eurooppalaisen emoyhtiön ja paikalliset tytäryhtiöt Saksaan. Päätöksenteko, johtaminen ja operatiivinen vastuu ovat EU-kansalaisten käsissä, eikä palvelulla ole kriittisiä riippuvuuksia EU:n ulkopuolisista infrastruktuureista. Myös identiteetin- ja käyttöoikeuksien hallinta, laskutus sekä käytön mittaus tapahtuvat EU:ssa.

AWS:n eurooppalaisen mallin merkitystä ei voi ylikorostaa nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Kansainvälisen toimintaympäristön ennakoimattomuus, geopoliittiset jännitteet ja teknologiapolitiikan kiristyminen ovat lisänneet eurooppalaisten viranomaisten ja yritysten huolta digitaalisesta riippuvuudesta EU:n ulkopuolisiin toimijoihin. Suvereenipilven tavoitteena on varmistaa, että kriittiset digitaaliset palvelut ja data pysyvät eurooppalaisen lainsäädännön ja valvonnan piirissä myös poikkeusoloissa.

AWS:n mukaan kiinnostus uutta ratkaisua kohtaan on ollut suurta myös Suomessa. - AWS European Sovereign Cloud on jo herättänyt Suomessa merkittävää kiinnostusta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, erityisesti organisaatioissa, joilla on erittäin sensitiivisiä tai säänneltyjä työkuormia. AWS seuraa nyt innokkaasti, millaisia ratkaisuja asiakkaat alkavat uuden suvereenipilven päälle rakentaa ja millaisiin käyttökohteisiin se Euroopassa ja Suomessa ensimmäisenä vakiintuu, yhtiöstä kommentoidaan.

AWS European Sovereign Cloud tarjoaa asiakkaille yli 90 AWS-palvelua tekoälyn, laskennan, tallennuksen, tietokantojen, verkottumisen ja tietoturvan alueilla. AWS:n tavoitteena on yhdistää eurooppalainen suvereniteetti ja hallinta samaan palveluvalikoimaan, suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen, joihin AWS:n asiakkaat ovat tottuneet.

Ratkaisua pidetään laajasti merkittävänä askeleena Euroopan julkishallinnon, puolustuksen, terveydenhuollon, rahoitussektorin ja muun kriittisen infrastruktuurin digitalisaatiossa. Samalla se kuvastaa sitä, miten pilvipalveluista on tullut myös geopoliittinen kysymys, ei vain tekninen tai taloudellinen valinta.