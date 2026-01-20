Raspberry Pi on ottanut merkittävän askeleen kohti paikallista, laitepohjaista tekoälyä. Yhtiö on julkistanut Raspberry Pi AI HAT+ 2 -lisäkortin, joka tuo generatiivisen tekoälyn tuen suoraan Raspberry Pi 5 -kortille ilman pilvipalveluita.

Suomalainen valaistuksenohjauksen ja älykkäiden rakennusratkaisujen toimittaja Helvar on solminut historiansa suurimman sopimuksen Turkin valtionhallinnon mittavaan rakennushankkeeseen. Kyseessä on yli sadan vuoden aikana merkittävin yksittäinen kauppa yhtiölle, joka vahvistaa Helvarin asemaa kansainvälisten, korkean turvallisuustason julkisten kohteiden teknologiapartnerina.

Geotabin laaja telematiikka-analyysi osoittaa, että sähköautojen pikalataus kuluttaa akustoa selvästi nopeammin kuin hidas lataus. Aineisto perustuu yli 22 000 ajoneuvoon ja 21 eri automalliin. Tulokset koskevat todellista käyttöä, eivät laboratoriotestejä.

RECOM Power GmbH avaa uuden tuotekehityskeskuksen ja SMT-prototypointilinjan Xiameniin. Yhtiön mukaan ratkaisu ei ole pelkkä kapasiteettilaajennus, vaan strateginen muutos, jossa tuotekehitys tuodaan fyysisesti lähelle valmistusta.

Suomalaiset tietotyöntekijät hyödyntävät tekoälyä työssään selvästi enemmän kuin ruotsalaiset. Ero näkyy sekä käytön yleisyydessä että säännöllisyydessä. Tämä käy ilmi HP:n teettämästä Suomea ja Ruotsia vertailevasta tutkimuksesta.

Euroopan unioni valmistelee uutta kyberturvallisuussääntelyä, joka käytännössä kieltäisi kiinalaisten laitevalmistajien Huawein ja ZTEn laitteiden käytön EU:n kriittisessä infrastruktuurissa. Asiasta kertoo Mobile World Live, joka viittaa Financial Timesin tietoihin.

Vuosi sitten komponenttien toimitusajat oli Sourceabilityn mukaan keskimäärin 8–12 viikkoa. Nyt toimitusaikojen pituus on venynyt 26–40 viikkoon tai jopa pidemmiksi useilla toimittajilla. Useat valmistajat ovat siirtäneet keskeisiä tuoteperheitä pelkän allokaation piiriin eli täysiä tilausmääriä ei saada toimitettua.

Suomalainen Donut Lab esitteli CES 2026 -messuilla kiinteän elektrolyytin akkutekniikkaansa tavalla, joka antaa harvinaisen konkreettisen kuvan teknologian kypsyydestä. YouTube-kanava MissGoElectric haastatteli yhtiön toista perustajaa Tuomo Lehtimäkeä, joka on myös Donut Labin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäen veli.

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden NGT3600 -tasavirtalähdesarjan. Sarjan ydin on kaksikanavainen R&S NGT3622, joka on suunniteltu monipuolisiin testaus- ja mittaussovelluksiin tuotekehityksessä, laadunvarmistuksessa ja tuotannossa.

Amazon Web Services (AWS) on ottanut merkittävän askeleen Euroopan digitaalisen suvereniteetin vahvistamisessa. Yhtiö on tuonut yleisesti saataville AWS European Sovereign Cloud -ratkaisun, jonka keskeinen lupaus on yksiselitteinen: eurooppalaisten asiakkaiden data, metadata ja pilvipalveluiden hallinta pysyvät kokonaan EU:n sisällä.

Puolijohdeteollisuus ylittää ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin liikevaihdon rajan vuonna 2026. Taustalla on ennen kaikkea tekoälyn räjähdysmäinen kasvu, joka ohjaa investointeja muisti- ja logiikkapiireihin sekä datakeskuksiin, arvioi Omdia tuoreessa markkinaennusteessaan.

Tekoälymarkkinan nopea kasvu ohjautuu lähivuosina ennen kaikkea datakeskuksiin. Tuoreen ennusteen mukaan suurin osa tekoälyyn käytettävistä investoinneista kohdistuu palvelimiin, kiihdyttimiin, verkkoihin ja konesali-infrastruktuuriin, ei niinkään uusiin sovelluksiin.

Ohjelmistopohjaiset ajoneuvot avaavat valtavan määrän uusia mahdollisuuksia. Sovelluksia ja toimintoja syntyy jatkuvasti lisää, ja niiden avulla ajokokemuksesta pyritään tekemään entistä turvallisempi, miellyttävämpi ja paremmin verkottunut. Jos ADAS ja V2X ovat muotitermejä, tarkka ajoitus on perusta.

Kiinalaisen Oppon Find X9 on tullut myyntiin Suomessa 999 euron hintaluokkaan. Tässä mallissa huomio kannattaa ohjata yhteen asiaan. Akunkesto on poikkeuksellinen. Se muuttaa arjen käytön rytmin, koska puhelinta ei tarvitse ladata rutiininomaisesti joka yö.

Verkkolaitevalmistaja Ericsson aikoo vähentää henkilöstöään Ruotsissa noin 1 600 henkilöllä, mikä vastaa noin 12 prosenttia työntekijöistä. Yhtiön ttiedotteen mukaan irtisanomisvaroitukset ovat osa toimia, joilla pyritään varmistamaan yhtiön kilpailukyky.

Suomalaisten huoltovarmuuskriittisten yritysten kyberturvallisuus ei kehity samaa vauhtia kuin uhkaympäristö. Huoltovarmuuskeskuksen tuoreen Kyberkypsyys toimialoilla 2025 -selvityksen mukaan kansallinen kyberkypsyys on noussut vuodesta 2022 vain marginaalisesti, vaikka geopoliittinen tilanne, valtiollinen kybertoiminta ja toimitusketjuihin kohdistuvat hyökkäykset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Puolijohdesuunnittelun työkalumarkkina kasvaa, mutta kasvu ei tule perinteisistä EDA-työkaluista. Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä nopeimmin kasvanut segmentti oli puolijohde-IP, eli valmiiden IP-lohkojen lisensointi ja myynti.

Mobiilisovellusten kuluttajakulutus kasvoi vahvasti vuonna 2025, vaikka sovellusten latausmäärät laskivat edelleen, kertoo analytiikkayritys Appfigures vuoden 2025 raportti. Kuluttajien mobiilisovelluksiin käyttämä rahamäärä kasvoi noin 155,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin eli reiluun 138 miljardiin euroon.

Kiinteät akut ovat yksi akkutekniikan suurimmista lupauksista, mutta samalla yksi vaikeimmista kaupallistaa. Juuri julkaistu korealaistutkimus osoittaa osuvasti, miksi aihe on edelleen laboratoriovaiheessa. Samalla se selittää hienosti, miksi suomalaisen Donut Labin kiinteä akku on noussut poikkeuksellisen kovaan kansainväliseen huomioon.

Muistipula on noussut yhdeksi koko elektroniikkateollisuuden pahimmista pullonkauloista. Eteläkorealainen SK hynix vastaa tilanteeseen poikkeuksellisen suurella investoinnilla. Yhtiö ilmoitti sijoittavansa 19 biljoonaa Korean wonia, eli noin 13 miljardia dollaria, uuteen tehtaaseen. Uusi tuotantolaitos rakennetaan Cheongjuun Etelä-Koreaan, jossa SK hynixillä on jo merkittävää muistituotantoa.