Teollinen PC osaa nyt ajaa tekoälyä paikallisesti

Teollisen reunalaskennan tekoäly siirtyy uuteen vaiheeseen. Saksalainen congatec on julkistanut uuden COM Express Compact -moduulin, joka pystyy ajamaan tekoälysovelluksia paikallisesti ilman pilvipalveluja tai erillisiä kiihdytinkortteja.

Uusi conga-TCRP1-moduuli perustuu AMD:n Ryzen AI Embedded P100 -prosessoreihin. Prosessorin sisään rakennettu NPU, GPU ja CPU muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa jopa 59 TOPS:n tekoälylaskentatehon. Tästä valtaosa tulee XDNA2-NPU:sta, joka on suunniteltu nimenomaan energiatehokkaaseen inferenssilaskentaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että teollinen PC-moduuli pystyy analysoimaan konenäköä, sensoridataa ja poikkeamia reaaliajassa suoraan laitteessa. Tekoäly ei enää ole erillinen lisäosa, vaan osa peruslaskentaa.

Paikallinen tekoäly on tärkeää erityisesti sovelluksissa, joissa viive, tietoturva tai verkkoyhteyden luotettavuus ovat kriittisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi liikennejärjestelmät, robotiikka, lääketieteelliset laitteet ja älykäs infrastruktuuri. Kun analyysi tapahtuu laitteessa, dataa ei tarvitse siirtää pilveen, ja päätökset voidaan tehdä välittömästi.

congatecin mukaan moduulin yksi keskeinen etu on sen teollinen luonne. Moduuli tukee laajaa lämpötila-aluetta aina –40:stä +85 asteeseen, ja tehonkulutus on säädettävissä 15–54 watin välillä. Alhaisimmilla tehotasoilla ratkaisu mahdollistaa täysin passiivisesti jäähdytetyt ja suljetut laitteet, mikä on monissa kenttäsovelluksissa ratkaisevaa.

Uusi moduuli ei ole suunnattu massiiviseen tekoälymallien kouluttamiseen, vaan nimenomaan edge-AI-sovelluksiin, joissa tekoäly on yksi osa kokonaisuutta. Samalla alustalla voidaan ajaa reaaliaikaista ohjausta, grafiikkaa, käyttöliittymää ja tekoälyä, mikä yksinkertaistaa laitesuunnittelua ja pienentää kokonaiskustannuksia.

congatecin julkaisu kertoo laajemmasta trendistä: tekoäly on siirtymässä pois yksittäisistä kiihdyttimistä osaksi tavallista teollista laskentaa. Teollinen PC ei ole enää pelkkä ohjain tai käyttöliittymä, vaan yhä useammin myös paikallinen tekoälymoottori.