Microsoft on esitellyt Maia 200 -sirun, joka on yhtiön ensimmäinen aidosti kilpailukykyinen AI-kiihdytin. Kyse ei ole yleiskäyttöisestä GPU:sta vaan nimenomaan suurten kielimallien inferenssiin eli päättelyyn rakennetusta piiristä. Maia 200 on suunnattu Copilot-palvelujen ja pilvipohjaisten tekoälypalvelujen massiivisiin tuotantokuormiin.
Maia 200 on valmistettu TSMC:n 3 nanometrin prosessilla. Piirissä on yli 140 miljardia transistoria. Se tukee natiivisti FP8- ja FP4-laskentaa, joita modernit kielimallit hyödyntävät. Microsoftin mukaan suorituskyky yltää yli 10 petaFLOPSiin FP4-tarkkuudella ja yli 5 petaFLOPSiin FP8-tasolla.
Muistijärjestelmä on poikkeuksellisen raskas. Maia 200 käyttää 216 gigatavua HBM3e-muistia, jonka kaistanleveys on 7 teratavua sekunnissa. Lisäksi piirillä on 272 megatavua SRAM-muistia. Tavoite on pitää mallit jatkuvasti syötettyinä, jotta tokenien generointi ei tökkää muistipullonkauloihin.
Microsoft korostaa utuuuden kustannustehokkuutta. Yhtiön mukaan Maia 200 tarjoaa noin 30 prosenttia paremman suorituskyvyn per dollari kuin Azure-konesalien nykyinen laitekanta. Tämä on ratkaisevaa, kun Copilot-tyyppisiä palveluja ajetaan miljardeille kyselyille päivässä.
Vertailussa Maia 200 asettuu suoraan muita hyperscale-luokan pilvipalveluntarjoajien omia kiihdyttimiä vastaan. Microsoft väittää FP4-suorituskyvyn olevan selvästi parempi kuin Amazonin Trainium-piireissä ja FP8-tason ylittävän Googlen uusimman TPU-sukupolven. Suoraa haastetta tämä ei kuitenkaan ole Nvidialle, jonka GPU:t hallitsevat yhä koulutusvaihetta ja yleiskäyttöistä laskentaa.
Järjestelmätasolla Maia 200 käyttää Ethernet-pohjaista verkkoa ilman suljettuja kytkentäkankaita. Yhdessä räkissä neljä kiihdytintä on kytketty suoraan toisiinsa. Klusterit voivat kasvaa yli kuuden tuhannen kiihdyttimen kokoluokkaan. Ratkaisu on suunniteltu vähentämään virrankulutusta ja kokonaiskustannuksia.
Maia 200 on jo käytössä Microsoftin Yhdysvaltojen datakeskuksissa. Se ajaa muun muassa OpenAI:n uusimpia GPT-5.2-malleja sekä Microsoftin omia synteettisen datan ja vahvistusoppimisen putkia. Samalla Microsoft avaa Maia-SDK:n esikatselun kehittäjille.
Kokonaisuutena Maia 200 merkitsee strategista käännettä. Microsoft ei yritä syrjäyttää Nvidiaa, mutta se ottaa inferenssikuorman omiin käsiinsä. Tämä tekee Copilot-taloudesta edullisemman ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisista sirutoimittajista.