Norjalainen TouchNetix on esitellyt uuden AX24A-ohjaimen, joka yhdistää kosketus- ja voimatunnistuksen samaan piiriin. Yhdellä ohjaimella voidaan käsitellä jopa 22 painiketta. Ratkaisu on suunnattu teollisuus-, auto- ja viihde-elektroniikan käyttöliittymiin.

Microsoft on esitellyt Maia 200 -sirun, joka on yhtiön ensimmäinen aidosti kilpailukykyinen AI-kiihdytin. Kyse ei ole yleiskäyttöisestä GPU:sta vaan nimenomaan suurten kielimallien inferenssiin eli päättelyyn rakennetusta piiristä. Maia 200 on suunnattu Copilot-palvelujen ja pilvipohjaisten tekoälypalvelujen massiivisiin tuotantokuormiin.

Check Pointin tietoturvatutkijat varoittavat uudesta phishing-kampanjasta, jossa huijaus leviää Microsoft Teamsin kautta. Hyökkäys on poikkeuksellinen, koska se ei perustu väärennettyihin sähköposteihin tai haitallisiin linkkeihin, vaan täysin aitoon Teams-kutsuun.

Bittium on solminut sopimuksen Naton tietojärjestelmävirasto NATO Communications and Information Agencyn kanssa. Kyse on hankintakehyksestä, joka asettaa Bittiumin suositelluksi toimittajaksi Naton ja sen jäsenmaiden käyttöön. Käytännössä tämä avaa yhtiölle pikareitin Naton hankintoihin.

Kun ihminen palaa Kuuhun, mukana ei ole vain raketteja ja avaruuspukuja. Mukana on myös uuden sukupolven muistikortti.

Vincit Oyj on siirtynyt ohjelmistokehityksessä nopeasti agenttipohjaiseen tekoälyn hyödyntämiseen. Yhtiön Digital Solutions -yksikön johtaja Jarno Rikaman mukaan tekoälyagentit tuottavat jo valtaosan koodista ja testauksesta, ja niitä käytetään läpi koko kehityksen elinkaaren aina ylläpidosta tietoturvahaavoittuvuuksien havaitsemiseen ja arkkitehtuurisuunnitteluun.

EU on antanut teleoperaattoreille kolme vuotta aikaa poistaa niin sanottujen korkean riskin toimittajien verkkolaitteet. Cybernewsin tietoturvatutkija Aras Nazarovas muistuttaa kuitenkin, ettei laitteiden vaihtaminen kiinalaisista eurooppalaisiin tai amerikkalaisiin ratkaise itse ongelmaa. Se muuttaa vain sitä, kenen takaportteihin luotetaan.

Vuosi 2026 muodostuu liikkuville kenttätiimeille käännekohdaksi. Kentällä käytettävä teknologia ei ole enää tukiroolissa, vaan keskeinen osa päätöksentekoa, tehokkuutta ja turvallisuutta. Reunatekoäly, luotettavat yhteydet ja laitetason tietoturva ovat siirtyneet nopeasti vapaaehtoisista valinnoista välttämättömyyksiksi, kirjoittaa Panasonic TOUGHBOOKin Euroopan johtaja Steven Vindevogel.

Intel myöntää käytännössä, ettei se pysty toimittamaan markkinoille niin paljon suorittimia ja palvelinpiirejä kuin kysyntä edellyttäisi. Tämä käy ilmi yhtiön vuoden 2025 tuloksesta ja erityisesti alkuvuodelle 2026 annetusta varovaisesta ohjeistuksesta.

Älypuhelimien radiot eivät ole vieläkään aidosti yhden sirun ratkaisuja. Vaikka modeemi ja signaalinkäsittely on jo pitkälti integroitu, RF-ketjun kriittiset suodattimet ovat yhä erillisiä komponentteja. Uusi tutkimus viittaa siihen, että tämä viimeinenkin este voidaan murtaa.

Ericsson ei odota radioverkkoliiketoiminnan (RAN) kasvavan vuonna 2026. Yhtiön mukaan markkina pysyy käytännössä paikallaan, ja kasvu haetaan muilta alueilta. Painopiste siirtyy yritysasiakkaisiin, viranomais- ja turvallisuuskriittisiin verkkoihin sekä 5G-ytimiin.

Tekoälyn nopea yleistyminen on ajanut DRAM-markkinan tilanteeseen, jossa muistista on tullut niukka ja kallis strateginen resurssi. Hintojen yli 30 prosentin nousu ei ole hetkellinen piikki. Kyse on rakenteellisesta muutoksesta, joka voi jatkua ainakin vuoteen 2027, ennustaa Yole Group.

– Suuri osa Pohjoismaiden digitaalisesta infrastruktuurista on yli 20 vuotta vanhaa ja alkaa olla kapasiteettinsa äärirajoilla. Nyt valmistaudumme vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään, jota vauhdittavat erityisesti datakeskus- ja tekoälykeskittymien kasvu, sanoo GlobalConnectin Carrier-liiketoiminnasta vastaava johtaja Pär Jansson.

Brittiläinen Phlux Technology on voittanut arvostetun SPIE Prism Award -palkinnon sensoreiden kategoriassa. Tunnustus myönnettiin yhtiön Aura-tuoteperheen 1550 nanometrin kohinattomille InGaAs-APD-infrapuna-antureille Photonics West 2026 -tapahtuman yhteydessä.

Internet of Things (IoT) nähdään usein energiasyöppönä ja elektroniikkajätettä lisäävänä teknologiana. Oikein suunniteltuna ja pitkä elinkaari huomioiden IoT voi kuitenkin muodostua keskeiseksi työkaluksi kestävän kehityksen edistämisessä – aina energiankulutuksen optimoinnista paristottomiin anturiratkaisuihin.

Ericsson tuo 5G Advanced -verkoihin merkittävän parannuksen paikannustarkkuuteen. Yhtiön mukaan 5G SA -verkkoon integroidulla ratkaisulla käyttäjän tai laitteen sijainti voidaan määrittää ulkotiloissa alle kymmenen senttimetrin tarkkuudella ja sisätiloissa alle metrin tarkkuudella. Kyse on selvästä harppauksesta aiempiin mobiilipohjaisiin paikannusmenetelmiin verrattuna.

Saksalainen Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH on uudistanut johtorakennettaan vuoden 2026 alusta tavoitteenaan nopeampi päätöksenteko ja tehokkaampi asiakaspalvelu. Euroopan suurimpiin elektroniikkakomponenttien jakelijoihin kuuluva yhtiö keskittää nyt myynnin, markkinoinnin ja logistiikan saman operatiivisen johdon alle. Vetovastuun ottaa Fabian Plentz.

Askelmoottorien mikroaskellus ei ole uusi tekniikka. Sen käyttöönotto on kuitenkin perinteisesti vaatinut paljon ohjelmointia, suurta pulssitaajuutta ja huolellista virranhallintaa. Toshiba pyrkii nyt muuttamaan asetelman uudella askelmoottoriohjaimellaan, jossa mikroaskelluksen monimutkaisuus on siirretty ohjainpiirin sisälle.

Helsinkiläinen IT-konsulttiyhtiö Rakettitiede on perustanut tytäryhtiön Tampereelle. Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty pitkän linjan IT-johtaja Ari Minkkinen, joka vastaa toiminnan käynnistämisestä ja kasvattamisesta Pirkanmaalla. - Koodi on arvokasta vain, jos se tuottaa liiketoimintahyötyjä, hän sanoo.

Iridium Communications on ottanut merkittävän askeleen kohti suoraa satelliittiyhteyttä päätelaitteisiin. Yhtiö kertoo testanneensa onnistuneesti NTN-yhteyksiä, joissa viestit kulkevat suoraan matkapuhelin- ja IoT-laitteiden sekä Iridiumin LEO-satelliittien välillä. Kyse ei ole enää konseptista, vaan toimivasta yhteydestä oikeassa verkossa.