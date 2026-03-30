Edge-AI siirtyy laboratorioista liikkuviin ja vaativiin ympäristöihin, joissa pelkkä laskentateho ei enää ratkaise. SolidRunin uusi COM Express Type 6 -moduuli tuo tähän merkittävän muutoksen: muistista on tehty vaihdettava ilman, että mekaaninen kestävyys kärsii. Ratkaisu kohdistuu erityisesti järjestelmiin, joissa tärinä, lämpötila ja jatkuva käyttö ovat arkipäivää.
Keskeinen uudistus on LP-CAMM2-muistin käyttöönotto teollisessa COM Express -moduulissa. Se yhdistää modulaarisen muistin huollettavuuden ja juotetun muistin mekaanisen kestävyyden. Käytännössä muistia voidaan vaihtaa ja päivittää kentällä, mutta rakenne kestää paremmin liikkeen ja tärinän aiheuttamaa rasitusta kuin perinteiset muistimoduulit.
Samalla saavutetaan LPDDR5X-luokan suorituskyky, jopa 8533–9600 MT/s. Tämä on olennaista edge-AI-sovelluksissa, joissa käsitellään suuria määriä sensoridataa tai suoritetaan koneäköä reaaliajassa. Muisti ei ole enää pelkkä tukikomponentti, vaan suoraan suorituskykyä rajoittava tekijä.
Laskentatehosta vastaa AMD:n Ryzen AI Embedded P100 -piiri. Sen integroitu NPU tarjoaa jopa 50 TOPS:n suorituskyvyn, ja koko järjestelmän AI-laskenta nousee valmistajan mukaan 59 TOPS:iin. Tärkeämpää kuin huippuluvut on kuitenkin se, että suorituskyky saadaan käyttöön sulautettuun ympäristöön sopivalla tehobudjetilla.
Moduulit on suunniteltu toimimaan -40…+85 asteen lämpötila-alueella, ja tehonkulutus on konfiguroitavissa 15–54 watin välille. Tämä mahdollistaa käytön tuulettimettomissa ja suljetuissa järjestelmissä, kuten raideliikenteessä, mobiilirobotiikassa ja teollisessa automaatiossa.
Muutos kertoo laajemmasta kehityksestä edge-laskennassa. Pelkkä laskentateho ei enää riitä, vaan järjestelmien huollettavuus, elinkaari ja mekaaninen luotettavuus nousevat keskeisiksi suunnittelukriteereiksi. Tässä kehityksessä muistiratkaisu on yllättävän keskeisessä roolissa.