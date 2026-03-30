AI-prosessoreiden virta pakataan alle sokeripalan tilaan

Infineon tuo AI-palvelimiin nelivaiheisen TLVR-tehomoduulin, joka pakkaa jopa 320 ampeerin huippuvirran alle sokeripalan kokoiseen tilaan. Kyse ei ole vain komponentin pienentämisestä, vaan siitä, että virransyöttö voidaan tuoda lähemmäs prosessoria ja vapauttaa piirilevytilaa itse laskennalle.

AI-palvelimissa pullonkaula ei ole enää pelkkä hyötysuhde, vaan se, miten suuri virta saadaan tuotua nopeasti ja vakaasti suoraan prosessorin ydinjännitekiskoille. Infineonin TDM24745T vastaa tähän integroimalla neljä tehovaihetta, TLVR-induktorin ja erotuskondensaattorit 9 × 10 × 5 millimetrin koteloon. Ilmoitettu virtatiheys ylittää 2 A/mm² ja huippuvirta yltää 320 ampeeriin.

Teknisesti keskeinen ratkaisu on TLVR-arkkitehtuuri (trans-inductor voltage regulator), jonka tarkoitus on parantaa transienttivastetta tilanteissa, joissa AI-kiihdytin muuttaa kuormitustaan nopeasti. Infineonin mukaan rakenne voi pienentää tarvittavaa lähtökapasitanssia jopa puoleen. Tämä on merkittävä väite, koska juuri kondensaattorit vievät paljon tilaa prosessorin ympäriltä, mutta käytännön hyöty riippuu toteutuksesta ja kuormaprofiilista.

Moduuli on suunniteltu sekä lateraaliseen että vertikaaliseen tehonsyöttöön, eli käytännössä mahdollisimman lähelle prosessoria. Tämä heijastaa laajempaa muutosta datakeskusten suunnittelussa: virransyöttö siirtyy yhä lähemmäs kuormaa, kun virrat kasvavat ja jännitteet pysyvät matalina.

Infineon kutsuu ratkaisua alan ensimmäiseksi TLVR-nelivaihemoduuliksi tässä kokoluokassa. Aiempiin ratkaisuihin verrattuna virrantiheyttä ja integraatiota on kasvatettu, mutta perusidea monivaiheisesta VRM:stä säilyy.

Suunnittelijan näkökulmasta uutuuden arvo on käytännöllinen. Kun virransyöttö vie vähemmän pinta-alaa ja vaatii vähemmän ulkoisia komponentteja, jää enemmän tilaa itse prosessoreille ja muistille. Samalla nopeampi transienttivaste helpottaa vakauden hallintaa erittäin dynaamisissa AI-kuormissa.