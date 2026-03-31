Kiinalainen Alibaba tuo RISC-V-arkkitehtuurin entistä suoremmin AI-laskennan ytimeen uudella XuanTie C950 -prosessorillaan. 5 nanometrin piirillä tavoitellaan paikkaa inferenssikuormien suorittajana, mutta väitteet suorituskyvystä jäävät ilman vertailukohtia.
Alibaba siirtää RISC-V-arkkitehtuuria kohti AI-inferenssin ydinkuormia uudella XuanTie C950 -prosessorilla, joka on toteutettu 5 nanometrin prosessissa ja kellotettu 3,2 gigahertsiin. Piiri on suunniteltu muokattavaksi eri työkuormille, mikä viittaa konfiguroitaviin ydin- ja kiihdytysominaisuuksiin.
Kyse ei ole varsinaisesta AI-kiihdyttimestä vaan CPU-tyyppisestä ratkaisusta, jota optimoidaan inferenssiin. Tämä asettaa sen eri kategoriaan kuin GPU- tai NPU-pohjaiset ratkaisut, vaikka kohdemarkkina on sama. Käytännössä Alibaba pyrkii tarjoamaan vaihtoehdon, jossa ohjelmallinen joustavuus ja avoin ISA yhdistyvät AI-suorituskykyyn.
Yhtiö väittää C950:n olevan maailman suorituskykyisin RISC-V-prosessori, mutta tarkempia vertailulukuja tai testiskenaarioita ei ole esitetty. Ilman niitä on vaikea arvioida, miten piiri sijoittuu suhteessa esimerkiksi Arm-pohjaisiin palvelinprosessoreihin tai erillisiin AI-kiihdyttimiin.
Teknisesti merkittävää on siirtymä 5 nm prosessiin, joka tuo RISC-V-toteutukset samaan valmistusluokkaan valtavirran suorituskykyisten prosessorien kanssa. Tämä kaventaa eroa kaupallisiin ISA-arkkitehtuureihin ja tekee RISC-V:stä realistisemman vaihtoehdon myös korkean suorituskyvyn sovelluksissa.
Julkaisu liittyy laajempaan strategiaan, jossa Alibaba rakentaa omaa AI-pinoa laitteistosta ohjelmistoihin. Yhtiö on jo tuonut markkinoille AI-kiihdyttimiä ja ohjelmistoalustoja, ja nyt CPU-taso täydentää kokonaisuutta. Samalla taustalla on geopoliittinen kehitys, jossa avoimen lähdekoodin ratkaisut ja erityisesti kiinalaiset AI-mallit kasvattavat nopeasti markkinaosuuttaan.
Suunnittelijan näkökulmasta C950:n kiinnostavuus riippuu siitä, kuinka hyvin RISC-V-ekosysteemi tukee AI-työkuormia käytännössä. Pelkkä raaka kellotaajuus ja valmistusteknologia eivät vielä ratkaise suorituskykyä ilman tehokasta ohjelmisto- ja työkaluketjua.