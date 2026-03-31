MSI tuo markkinoille kannettavan sähköauton laturin, joka yhdistää tavallisen pistorasian ja tehokkaamman 240 voltin latauksen samaan laitteeseen. Ratkaisu on suunnattu tilanteisiin, joissa kiinteää latausinfraa ei ole. Monilla markkinoilla ongelma on kuitenkin jo pitkälti ratkaistu muilla keinoin.
MSI laajentaa sähköautojen latausmarkkinaan kannettavalla EZgo-laturilla, joka yhdistää kaksi tuttua lataustapaa samaan laitteeseen. Käyttäjä voi vaihtaa syöttökaapelin mukaan joko tavalliseen 120 voltin pistorasiaan tai 240 voltin voimavirtaliitäntään, jolloin latausteho vaihtelee noin 1,4 kilowatista aina 9,6 kilowattiin asti.
Teknisesti ratkaisu ei tuo uutta latausteknologiaa. Samantasoisia 40 ampeerin ja 9,6 kilowatin kannettavia AC-latureita on ollut markkinoilla jo ennestään. Uutta on lähinnä se, että MSI toimittaa molemmat käyttötavat samassa paketissa ja tekee vaihtamisesta nopeaa pikaliittimen avulla.
Laite on suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla ei ole kiinteää latausratkaisua. Tällaisia ovat esimerkiksi kerrostaloasukkaat, hotellien asiakkaat tai tilapäiset käyttäjät, jotka tarvitsevat latausta satunnaisesti eri paikoissa. Tässä kontekstissa tavallinen pistorasia toimii vararatkaisuna, vaikka latausnopeus jää selvästi rajalliseksi.
Käytännössä juuri tämä käyttötapa jakaa mielipiteitä. Tavallisesta pistorasiasta saatava teho on niin pieni, että sitä käytetään harvoin ensisijaisena ratkaisuna. Monilla kehittyneillä markkinoilla, kuten Pohjoismaissa, kotilataus perustuu jo erillisiin Type 2 -latureihin ja julkinen pikalatausverkko kattaa suuren osan tarpeesta. Tällöin hidas pistorasialataus jää lähinnä varakäyttöön tai poistuu käytöstä kokonaan.
Lisäksi käyttö ei ole pelkästään tekninen kysymys. Monissa kohteissa, kuten vuokra-asunnoissa tai lomamajoituksessa, sähköauton lataus tavallisesta pistorasiasta voidaan kieltää turvallisuus- tai kustannussyistä. Tämä rajoittaa entisestään laitteen keskeiseksi markkinoitua “lataa missä vain” -ajatusta.
MSI yrittää erottautua myös rakenteella. Laturi on IP66-suojattu ja kotelo kestää vaikka auton painon, kuten kuvasta näkyy. Tällainen ominaisuus on hyödyllinen lähinnä kannettavassa käytössä, jossa laite voi jäädä maahan esimerkiksi pysäköitäessä.
EZgo tarjoaa lisäksi 1,8 tuuman näytön, joka näyttää lataustiedot ilman mobiilisovellusta, sekä perussuojaukset ylijännitteelle, ylikuormitukselle ja lämpötilalle. Kokonaisuutena laite ei muuta sähköautojen latauksen perusasetelmaa, vaan yhdistää kaksi olemassa olevaa käyttötapaa samaan tuotteeseen. Sen arvo riippuu pitkälti siitä, onko käyttäjällä tarvetta hitaalle varalataukselle vai onko latausinfrastruktuuri jo riittävän kattava ilman sitä.
MSI myy EZgo-laturiaan verkkosivuillaan 349 dollarin hintaan.