Virnex Group Oy ja LUT-yliopisto ovat perustaneet Lahteen tekoälytutkimuksen osaamiskeskuksen, AI Research Centerin (AIRC). Keskuksen tavoitteena on vauhdittaa tekoälyratkaisujen siirtymistä pilotoinnista
tuotantoon – vaiheeseen, jossa suuri osa hankkeista nykyisin epäonnistuu.
Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia tekoälyprojekteista jää pilotointivaiheeseen ilman liiketoimintahyötyjä. AIRC pyrkii ratkaisemaan ongelman yhdistämällä tutkimuksen ja käytännön toteutuksen tiiviiksi kokonaisuudeksi, jossa yritysten tarpeet ohjaavat kehitystyötä.
Virnex rakentaa keskuksen ympärille ekosysteemiä, jonka kautta yritykset voivat osallistua tutkimukseen matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti kehittyviä AI-agentteja esimerkiksi suunnitteluun, ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja tietoturvaan.
LUTin mukaan keskeinen haaste tekoälyn hyödyntämisessä on tutkimuksen ja yrityskehityksen eriytyminen. AIRC tuo nämä yhteen ja hyödyntää laajasti ulkopuolista rahoitusta, kuten Business Finlandin, Suomen Akatemian ja EU:n ohjelmia, jotta hankkeita voidaan skaalata.
Toiminta käynnistyy Lahdessa, mutta tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö ja eurooppalaisen tekoälyosaamisen vahvistaminen. Keskus kutsuu mukaan eri kokoisia yrityksiä toimialasta riippumatta – myös niitä, jotka ovat vasta aloittamassa tekoälyn hyödyntämistä.